Latur News: मनपा रणधुमाळीतील आश्वासने ठरली ‘कोरडी’; नियमित पाणीपुरवठ्याच्या शब्दाचे सर्वपक्षीय नेत्यांना तीन महिन्यांतच विस्मरण

लातूर: 'शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करू', असे आश्वासन देऊन महापालिकेत सत्ता काबीज केलेल्या नेत्यांना नियमित पाणी देण्याचे विस्मरण झाले. भर उन्हाळ्यात शहरात आठ ते दहा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. धरणात मुबलक पाणी असतानाही नागरिकांच्या नळाला मात्र पाणी नाही. त्यामुळे लातूरकरांचा घसा कोरडा पडला आहे. याकडे लातूरचे कारभारी कधी लक्ष देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..लातूरला पाणीपुरवठा करणारे मांजरा धरण गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पूर्ण क्षमतेने भरत आहे. यंदाच्या पावसाळ्यातही धरण पूर्ण क्षमतेने भरले होते. त्यामुळे शहराला दररोज पाणीपुरवठा व्हावा, अशी मागणी सर्व स्तरांतून जोर धरू लागली आहे. म्हणून महापालिका निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी शहरातील पाण्याचा प्रश्न सोडवून दररोज पाणीपुरवठा करू, असे आश्वासन दिले. जाहीर सभांमधून, सोशल मीडियावरून याबाबत राजकीय पक्षांकडून भाष्यही करण्यात आले. पण महापालिका निवडणुका संपल्यानंतर अडीच ते तीन महिन्यांच्या कालावधीतच 'शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करू', या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. त्यामुळे सध्या आठ ते दहा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होताना दिसत आहे..मागील पंधरा दिवसांत जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा पाणीपुरवठा खंडित केला. महापालिकेने पाणीपट्टी न भरल्याने जलसंपदा विभागाने ही कारवाई केली. त्यातून सुटका होताच वादळी वाऱ्यामुळे धरण परिसरातील विजेच्या तारा तुटल्याने शहराचा पाणीपुरवठा खंडित झाला. एकामागून एक आलेल्या अडचणीतून मार्ग काढत असतानाच काही दिवस पिवळसर पाण्याचा पुरवठा शहरात झाला. त्यामुळे शहरात अनेक नागरिकांवर भर उन्हाळ्यात पाणी विकत घेण्याची वेळ आली. आता पाणीपुरवठा सुरू झाला असला तरी तो अनियमित आहे. त्यामुळेही नागरिकांना हाल सहन करावे लागत आहेत. म्हणून दररोज पाणीपुरवठा केला जावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे..मांजरात मुबलक पाणी, पणनळ मात्र कोरडेलातुरात दररोज पाण्याचानळाद्वारे पुरवठा कधी होणार?भर उन्हाळ्यात नागरिकांनासहन करावा लागतोय मनस्तापकाळ्या-पिवळ्या पाण्याचीअधू-मधून शिक्षा.सहा वर्षांत पाच वेळा भरले धरणगेल्या सहा वर्षांत मांजरा धरण पाच वेळा पूर्ण क्षमतेने भरले. पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे २०२३ मध्ये धरण पूर्ण क्षमतेने भरू शकले नाही. मात्र, धरणात मुबलक पाणीसाठा होता. २०२०, २०२१, २०२२, २०२४, २०२५ या पाच वर्षांत धरण शंभर टक्के भरले होते. सध्या धरणात ६१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मांजरा धरण सातत्याने भरत असूनसुद्धा लातूरकरांना दररोज पाणीपुरवठा का केला जात नाही, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.