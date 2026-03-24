Latur News: मनपाच्या पंपहाऊसला जलसंपदाने ठोकले कुलूप; तब्बल ३२ कोटींच्या थकबाकीमुळे विभागाकडून मांजरा प्रकल्पस्थळी कारवाई

लातूर: लातूरला पाणी पुरवठा करण्यात येणाऱ्या मांजरा धरणातून उपसा केलेल्या पाणी पट्टी भरण्याकडे महापालिकेचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. यातून ३२ कोटीची थकबाकी झाली आहे. वारंवार नोटीस देवून देखील महापालिकेकडून त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्याचा परिणाम जलसंपदा विभागाने मांजरा धरणातून शहराला होणारा पाणी पुरवठा तोडला आहे. सध्या आठवड्यातून एकदा पाणी पुरवठा होत आहे. त्यात हा पाणी पुरवठा तोडला गेल्याने पाणी पुरवठ्याच्या वेळापत्रक कोलमडून जाणार आहे. .मांजरा धरणातून लातूरला पाणी पुरवठा केला जात आहे. या धरणातील सर्वात मोठीही पाणी पुरवठा योजना ही लातूरची आहे. वर्षाकाठी अंदाजे १५ दशलक्षघनमीटर पाणी महापालिका या धरणातून घेऊन शहराला पाणी पुरवठा करते. या करिता वर्षाकाठी एक दीड कोटीची पाणीपट्टी महापालिकेने जलसंपदा विभागाला भरणे आवश्यक आहे. पण ही पाणीपट्टी भरली जात नाही.जलसंपदा विभागाकडून वारंवार मागणी केली जाते. पण त्या मागणीकडे महापालिका दुर्लक्ष करते. मार्च अखेर जवळ येताच जलसंपदा विभागाच्या वतीने कारवाई सुरु करण्यात येते. त्यातूनच ही कारवाई झाली आहे..थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्षमांजरा धरणातून केल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या पाण्याची महापालिकेकडे गेल्या काही वर्षापासूनची सुमारे ३२ कोटी २२ लाखाची थकबाकी आहे. वारंवार मागणी करूनही महापालिका ती देत नाही. तसेच चालू बिलाचे पैसेही महापालिका भरत नाही. त्यामुळे कारवाई केली गेली आहे..केवळ ३९ लाखच भरले बिलमहापालिकेने थकबाकी भरण्याचे सोडून दिले आहे. पण वर्षाकाठी चालू बिलही भरले जात नाही. दीड कोटीची मागणी असताना यावर्षात एकदा १८ लाख व एकदा २१ लाख बिल भरले आहे. जलसंपदा विभागाने पाणी पुरवठा बंद केला की पंधरा वीस लाख भरले जात आहेत. या वर्षाचेच एक कोटीची थकबाकी आहे. त्यातून ही कारवाई करण्यात आली आहे.."महापालिकेकडे ३२ कोटीची थकबाकी आहे. जलसंपदा विभागाच्या विभागीय कार्यालयाच्या वतीने आतापर्यंत तीन तसेच उपविभागीय कार्यालयाच्या वतीने दोन नोटिसा महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत. त्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा बंद करण्यात आला आहे."- अभिजित नितनवरे, उपअभियंता, जलसंपदा विभाग"जलसंपदा विभागाने बिलाची मागणी केलेली आहे. दोन- तीन दिवसांत पैसे भरले जातील. पण पाणी पुरवठा बंद केलेला नाही."- विजय चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, महापालिका..वेळापत्रक कोलमडलेसध्या महापालिकेकडून आठ दिवसातून एकदा नळाद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. त्यात दोन दिवसापूर्वी पाणी पुरवठा तोडण्यात आला आहे. त्यामुळे शहराला पाणी पुरवठा होवू शकला नाही. पाणी पुरवठ्याचे वेळापत्रकच कोलमडले आहे.