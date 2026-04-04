मराठवाडा

Latur News: सात दिवसांपासून पाण्याचा ठणठणाट; लातूर ; आधी जलसंपदाची कारवाई; नंतर विजेचा बसला फटका

Municipal Arrears at Manjara Dam Halt Supply: लातूर शहरात सात दिवस पाणीपुरवठा ठप्प राहिला. मांजरा धरणावरील महापालिकेची ३२ कोटींची थकबाकी वादळी वाऱ्यामुळे विजेच्या खांब तुटल्यामुळे पाणीपुरवठा खंडित झाला.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर: मांजरा धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पण, याची महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची ३२ कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने शहराचा पाणीपुरवठा बंद केला होता. चार-पाच दिवस निघून गेले. पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. त्यात महापालिकेने थकबाकीपोटी काही रक्कम जलसंपदा विभागाला भरली.

Latur

Related Stories

No stories found.