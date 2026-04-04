Latur News: सात दिवसांपासून पाण्याचा ठणठणाट; लातूर ; आधी जलसंपदाची कारवाई; नंतर विजेचा बसला फटका

लातूर: मांजरा धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पण, याची महापालिकेकडे जलसंपदा विभागाची ३२ कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने शहराचा पाणीपुरवठा बंद केला होता. चार-पाच दिवस निघून गेले. पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. त्यात महापालिकेने थकबाकीपोटी काही रक्कम जलसंपदा विभागाला भरली. .दरम्यान, वादळी वाऱ्यामुळे मांजरा धरणावरील विद्युत खांब, तारा तुटल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला. गेल्या दोन दिवसांपासून याचे काम करण्यात आले. यात सात दिवस शहरात पाण्याचा ठणठणाट राहिला. शुक्रवारी (ता. तीन) दुपारी वीजपुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर पाणी उपसा सुरू झाला. शहराला शनिवारी पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे..महापालिकेने भरले ५३ लाखमांजरा धरणातील पाण्यापोटी महापालिकेला जलसंपदा विभागाला बिल द्यावे लागते. याची गेल्या काही वर्षांपासूनची ३२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.चालू बिल देखील कोट्यवधींच्या घरात आहे. महापालिकेला वारंवार नोटीस देऊन देखील हे बिल भरले जात नाही. त्यामुळे वारंवार जलसंपदा विभागाने पाणीपुरवठा बंद करण्याची कारवाई केली आहे. पाच दिवसांपूर्वी या बिलासाठीच जलसंपदा विभागाने शहराचा पाणीपुरवठा बंद केला. त्यानंतर महापालिकेने ५३ लाख ३७ हजार रुपये बिल भरले आहे..वादळी वाऱ्याचा फटकाजलसंपदा विभागाचे बिल भरल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी मांजरा धरणाच्या परिसरात वादळी वारे झाले. यात विजेचे खांब व तारा तुटल्या. त्यामुळे पंप हाऊसचा वीजपुरवठा खंडित झाला. गेली दोन दिवसांपासून याचे काम सुरू आहे. शुक्रवारी दुपारी हे काम पूर्ण झाले. त्यानंतर पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. शनिवारी शहरातील काही भागाला पाणी मिळण्याची शक्यता आहे..सात दिवस निर्जळीजलसंपदा विभागाची कारवाई त्यात वीजपुरवठा खंडित झाल्याने शहरात सात दिवस निर्जळी राहिली. साठवून ठेवलेल्या पाण्याचा वापर नागरिकांना करावा लागला. अपार्टमेंट सारख्या ठिकाणी मात्र नागरिकांना खासगी टँकर घेण्याची वेळ आली."जलसंपदा विभागाला महापालिकेने ५३ लाख रुपये भरल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरू झाला होता. पण, वादळी वाऱ्यामुळे वीज वाहिन्या तुटल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला. याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. या कामाची शुक्रवारी पाहणी केली."- सचिन बंडापल्ले, सभापती, स्थायी समिती, महापालिका.