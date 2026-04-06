Latur News: लातूर शहरात जिकडे तिकडे कलिंगड; आवक वाढल्याने उतरले भाव, शंभर रुपयांना तीन नग

लातूर: समाधानकारक पावसामुळे कलिंगडाच्या उत्पादनात यंदा झालेली भरमसाठ वाढ आणि युद्धामुळे आखाती देशांकडील मागणीत झालेली प्रचंड घट या कारणांमुळे शहरात कलिंगडाची आवक अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे शहरात सध्या जागोजागी कमी दरात कलिंगडाची विक्री होताना दिसत आहे. घाऊक बाजारात कलिंगडाला १० ते १५ रुपये किलो दर मिळत आहे..उन्हाळ्यात कलिंगडाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. त्यामुळे दोन ते तीन किलोपर्यंतच्या एका कलिंगडाचे भाव शंभर रुपयांच्या घरात पोचलेले असते. यंदा आवक वाढल्यामुळे कलिंगडाचे भाव ऐन उन्हाळ्यात उतरले आहेत. शंभर रुपयांना दोन ते तीन कलिंगड (प्रत्येकी अडीच ते तीन किलो) मिळू लागले आहेत. त्यामुळे कलिंगड खरेदीला ग्राहकांचा सध्या चांगला प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे..शहरात गेल्या काही दिवसांत कलिंगडाची अचानक आवक वाढली आहे. त्यामुळे शहरातील जवळजवळ सर्वच प्रमुख रस्त्यांवर कलिंगडाची विक्री होत आहे. विविध ठिकाणी स्टॉल उभे करून कलिंगड विकले जात आहेत. ग्रामीण भागातून आलेले शेतकरी आपल्या वाहनांद्वारे गल्लोगल्ली जात कलिंगडाची विक्री करीत आहेत. भाव उतरल्यामुळे ग्राहकांचा कल कलिंगड खरेदीकडे वाढल्याचे चित्र आहे..कलिंगडाचे फायदेकलिंगड खाल्ल्याने थकवा दूर होतोशरीरातील पाण्याची पातळी राखली जातेकोलेस्टेरॉल, रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत होतेपचनशक्ती सुधारण्यास मदत होतेशरीरातील सूज किंवा जळजळ कमी होतेरोगप्रतिकारक शक्ती वाढते."मी दीड एकर क्षेत्रावर कलिंगड लावले होते. पण यंदा भाव उतरले आहेत. त्यामुळे मी दररोज मिनी टेंपो घेऊन लातुरात कलिंगडाची विक्री करण्यासाठी येतो. दररोज ८ हजार रुपयांपर्यंतच्या कलिंगडाची विक्री करून गावी परत जातो."- अक्षय कवटकर, शेतकरी, राठोडा (ता. निलंगा)