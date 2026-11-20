मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेले २५ हजार रुपयांचे कर्ज एका आईसाठी आयुष्यभराचा संघर्ष ठरेल, याची मुंडाबाई डावरे यांना कल्पनाही नव्हती. लेकीचे लग्न पार पाडण्यासाठी त्यांनी आपली ४.५ एकर जमीन सावकाराकडे गहाण ठेवली. मात्र, कर्जाच्या बदल्यात सावकाराने त्यांची जमीनच हडप केली. तब्बल ३० वर्षे आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष केल्यानंतर अखेर मुंडाबाई यांना न्याय मिळाला आहे..लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यातील काळकुटी गावात राहणाऱ्या मुंडाबाई इराप्पा डावरे यांनी १९९५ मध्ये मुलीच्या लग्नासाठी एका खासगी सावकाराकडून २५ हजार रुपये उसने घेतले होते. या कर्जासाठी त्यांनी आपली ४.५ एकर जमीन गहाण ठेवली. सुरुवातीला शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाटून घेण्याच्या अटीवर सावकाराने जमिनीचा ताबा घेतला होता.मात्र, कालांतराने सावकाराने बनावट साक्षीदार उभे करून जमिनीची नोंद स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप मुंडाबाई यांनी केला. मुलीचे लग्न करण्यासाठी घेतलेल्या छोट्याशा कर्जामुळे त्यांना आपल्या हक्काच्या जमिनीपासून दूर राहावे लागले..Sugarcane Price: उसाच्या दरासाठी शेतकरी आक्रमक का? साखरेच्या दरात वाढ, मग शेतकऱ्यांना फायदा का नाही? दरवाढीमागची कारणे काय?.जमीन परत मिळवण्यासाठी मुंडाबाई यांनी कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सावकाराला २.५ लाख रुपये देण्याची तयारीही दर्शवली. मात्र, सावकाराने व्याजासह १० लाख रुपये झाल्याचे सांगत जमीन परत देण्यास नकार दिला.याबाबत मुंडाबाई म्हणाल्या, "मी २.५ लाख रुपये देऊन माझी जमीन परत मागितली. मात्र, सावकाराने १० लाख रुपये मागितले. एवढी मोठी रक्कम देणे मला शक्य नव्हते.".जमीन परत मिळवण्याची आशा सोडण्याऐवजी मुंडाबाई यांनी कुटुंबीयांच्या मदतीने जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी भरत बास्तेवाड यांनी आदेश दिले. त्यानंतर तहसीलदारांच्या मंजुरीने जमिनीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यात आल्या आणि ४.५ एकर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर पुन्हा मुंडाबाई यांचे नाव नोंदवण्यात आले..Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंनी पुण्याच्या खाऊ गल्ल्यांना आणलं वठणीवर; अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई; २.२३ कोटींचा अन्नसाठा जप्त.विशेष म्हणजे, ही जमीन परत मिळवण्यासाठी त्यांना कोणतीही रक्कम भरावी लागली नाही. गुरुवारी लातूर दौऱ्यावर आलेले राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते मुंडाबाई यांना सातबारा उतारा आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे देण्यात आली."जिल्हाधिकाऱ्यांनी मला मदत केली. कोणतेही पैसे न देता माझी जमीन मला परत मिळाली. राज्यपालांच्या हस्ते सातबारा उतारा मिळाला," अशा शब्दांत मुंडाबाई यांनी आनंद व्यक्त केला..या संघर्षात साथ दिल्याबद्दल त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे आणि स्थानिक तहसील प्रशासनाचे आभार मानले. मुलीच्या लग्नासाठी घेतलेल्या २५ हजारांच्या कर्जामुळे गमावलेली जमीन अखेर ३० वर्षांनी परत मिळाल्याने मुंडाबाई यांच्या संघर्षाला यश आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.