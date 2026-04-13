Latur News: लातूरकरांच्या तोंडी पिवळ्या पाण्याचाच घोट; प्रशासन उत्तर शोधण्यासाठी रस्त्यावर उतरेना, नागरिकांचा नाईलाज

लातूर: पिवळसर पाणी गेले, असे वाटत असतानाच शहरात रविवारी (ता. १२) अनेक भागांत नळाला पिवळसर पाण्याचा पुरवठा झाला. त्यामुळे पिवळसर पाण्याने लातूरकरांची पाठ अजूनही सोडलेली नाही आणि प्रशासनाने या प्रश्नावर अद्याप कायमस्वरूपी उपाय शोधलेले नाहीत, हे स्पष्ट झाले. भरउन्हाळ्यात येत असलेले पिवळसर पाणी पाहून अनेक लातूरकरांना अक्षरश: आपला हात डोक्यावर मारून घेण्याची वेळ आली आहे..मागील महिन्यात शहरातील अनेक भागांत पिवळसर पाण्याचा पुरवठा झाला. याबाबतचे वृत्त 'सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करीत महापालिकेला जाब विचारला. पण, नंतर या प्रश्नाकडे ना महापालिकेने गांभीर्याने पाहिले, ना शहरातील राजकीय नेत्यांनी. त्यातच महापालिकेने पाणीपट्टी न भरल्यामुळे जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा पाणीपुरवठा खंडित केला. त्यातून सुटका होते न होते, तोच वादळी वाऱ्यामुळे धरण परिसरातील विजेच्या तारा तुटल्याने शहराचा पाणीपुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे अनेक लातूरकरांवर विकतचे पाणी वापरण्याची वेळ आली..पाणीपुरवठा सुरळीत होऊन पिवळसर पाणी गेले, असे वाटत असतानाच शहरातील खाडगाव रस्ता भागातील अनेक घरांमध्ये पिवळसर पाण्याचा पुरवठा रविवारी पुन्हा एकदा झाला. याबाबत अनेक नागरिकांनी 'सकाळ'कडे तक्रारी केल्या. पिवळसर पाण्याचे छायाचित्रही नागरिकांनी पाठविले. या पाण्याला नागरिक चांगलेच वैतागले आहेत. दरवर्षी ऐन उन्हाळ्यात पिवळ्या आणि दूषित पाण्याचा पुरवठा होतो. मात्र, या प्रश्नावर महापालिकेकडून कायमस्वरूपी तोडगा काढला जात नाही. त्यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. पिवळ्या रंगाचे पाणी आम्ही का प्यायचे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे..आयुक्त रस्त्यावर कधी उतरणार?मागील महिन्यात नळाला पिवळसर पाण्याचा पुरवठा झाला. असा पुरवठा पुन्हा होऊ नये म्हणून महपालिकेकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. महापालिका आयुक्त मानसी आणि अन्य अधिकारी रस्त्यावर उतरून किंवा शहरातील दोन्ही जलशुद्धीकरण केंद्रांना भेट देऊन पिवळसर पाण्यावर तोडगा काढत नसल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. पिवळसर पाणी पिण्यास योग्य आहे की नाही, याबाबतचे स्पष्टीकरणही महापालिकेकडून अद्याप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.....म्हणून येतो पिवळा रंगशहराला धनेगाव येथील मांजरा प्रकल्पातून पाणीपुरवठा होतो. धरणातून उचललेले पाणी हरंगूळ आणि आर्वी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात आणले जाते. येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाण्याचे शुद्धीकरण करून नागरिकांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा केला जातो. पाटबंधारे विभागाच्या वतीने कॅनलच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाण्याचे वितरण करण्यात येते, त्यावेळी पाणी ढवळले जाते. दुसरीकडे वाढत्या तापमानामुळे धरणातील पाण्याची पातळी घटत असून, पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होत आहे. यामुळे शेवाळनिर्मितीची प्रक्रिया जलदगतीने होत आहे. असे पाणी शुद्धीकरणावेळी क्लोरीनच्या सान्निध्यात आल्यानंतर त्याचा रंग पिवळसर होत असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली.."आज सकाळी सर्वांच्याच नळांना पिवळे पाणी आले. हा नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळच आहे. हे पिवळे पाणी आम्ही प्यायचे की नाही, असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. फिल्टरचे पाणी विकत घेऊन पिणे हे सर्वसामान्य जनतेला परवडणारे नाही. महापालिकेने सामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी."— संगीता साळुंके, गृहिणी, खाडगाव रस्ता.