Latur Drought : गुलाबजाम खात दुष्काळावर चर्चा! ;लातूर ‘झेडपी’च्या सभेत लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी मारला ताव

लातूर : दुष्काळाच्या बैठकीत नेत्यांनी काजू, बदाम खाल्ल्याची घटना ताजी असतानाच लातूर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत असाच असंवेदनशील प्रकार समोर आला आहे. दुष्काळावर चर्चा सुरू असताना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांसमोर चक्क गुलाबजाम, गरमागरम उपमा, साबुदाणा खिचडी असलेला नाष्टा आणि वाफाळता चहा आणण्यात आला. त्याचा आस्वाद घेत, वातानुकूलित सभागृहात दुष्काळासारख्या गंभीर विषयावर चर्चा झाली.. त्यामुळे ही सभा चर्चेचा विषय ठरली आहे. पावसाने पाठ फिरवल्याने मराठवाड्यासह राज्यभरात दुष्काळाचे संकट आहे. मराठवाड्यातील लातूर आणि धाराशिवची स्थिती तर अधिक गंभीर आहे. असे असताना नुकत्याच नांदेड येथे झालेल्या दुष्काळी आढावा बैठकीत नेते, अधिकाऱ्यांनी काजू, बदाम खाल्याचा प्रकार समोर आला आणि संताप व्यक्त झाला होता. त्यानंतर येथील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मंगळवारी (ता. २२) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नाश्त्यामध्ये चक्क गुलाबजाम ठेवल्याचे दिसले..दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर चर्चेला सुरवात झाली तेव्हाच गुलाबजाम, उपमा, साबुदाणा खिचडी आली आणि त्यावर काही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी ताव मारताना दिसले. या प्रकाराबद्दल विविध स्तरातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. अवांतर विषयांवरून सभागृह वेठीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानात नुकतीच चोरीची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर सभेच्या सुरवातीला शासकीय निवासस्थानी सुरक्षा रक्षक का नेमले नाही, सीसीटीव्ही का नाहीत, असे प्रश्न विचारत संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करा, या मागणीसाठी तब्बल तीन तास काही सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सभागृह वेठीस धरले. जिल्ह्यात दुष्काळाची स्थिती आहे, .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुष्काळाच्या पाहाणीसाठी लातूर दौऱ्यावर येणार आहेत, त्यामुळे याच विषयावर प्रथम चर्चा व्हावी, अशा शब्दांत काही सदस्यांनी अध्यक्षांकडे वारंवार विनंती केली. पण, दुष्काळाचे गांभीर्य दिसले नाही. तीन तास जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचे निवासस्थान व सुरेक्षेवर चर्चा झाल्यानंतर दुष्काळ, पाणी-चाराटंचाई आदी विषयांवर चर्चेला सुरवात झाली. चर्चेमध्येही गांभीर्य नाही सभेच्या सुरवातीला जिल्हा परिषद सदस्य दत्ता टेकाळे यांनी वाळून गेलेले सोयाबीन जिल्हा परिषद अध्यक्षा उषा पाटील, उपाध्यक्ष दयानंद सुरवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर ठेवत जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सरकारकडे करावी, अशी भूमिका घेतली..जिल्ह्यातील दुष्काळाचा ठराव करून तो सरकारकडे पाठवावा, अशीही मागणी यावेळी विरोधकांकडून करण्यात आली. त्यामुळे तातडीने या विषयावर चर्चा अपेक्षा असताना विषय पत्रिकेबाहेरील विषयांवर चर्चा भरकटल्याची दिसले.मुख्यमंत्री आता काय म्हणणार? नांदेड येथे काजू-बदामाचा प्रकार समोर आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘‘सध्या दुष्काळी परिस्थिती असल्याने अधिक संवेदनशील राहायला हवे’’, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. आता मुख्यमंत्री बुधवारी (ता. २३) लातूर दौऱ्यावर येत आहेत. दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला जिल्हा परिषदेच्या सभेत घडलेल्या प्रकारावर ते काय बोलणार, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.