मराठवाडा

Latur ZP President Election: लातूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीसाठी मुंबईत खलबते; महायुतीच्या नेत्यांची गुप्त रणनीती; स्पष्ट बहुमत नसल्याने राजकीय गणिते बदलली

Political Moves Intensify Ahead of ZP President Election: लातूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. स्पष्ट बहुमत नसल्याने भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना मुंबईत नेऊन बैठका घेण्यात आल्या. महायुतीची एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न करत सत्तास्थापनेसाठी नेत्यांमध्ये खलबते सुरू असल्याचे चित्र आहे.
लातूर: लातूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड जवळ आली आहे. जिल्हा परिषदेत एकाही राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष असला तरी सत्ता स्थापन करण्याइतपत संख्याबळ त्यांच्याकडे नाही.

तर दुसरीकडे भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुती करूनच सत्ता स्थापन करावी लागणार आहे. या करिता दोनही पक्षांनी नवनिर्वाचित सदस्यांना मायानगरीची सफर घडवून आणली आहे. मुंबईत जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या निवडीवर नेत्यांनी खलबते केली आहेत.

Latur
election
president
Zilla Parishad
president election

