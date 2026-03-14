Latur ZP President Election: लातूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीसाठी मुंबईत खलबते; महायुतीच्या नेत्यांची गुप्त रणनीती; स्पष्ट बहुमत नसल्याने राजकीय गणिते बदलली

लातूर: लातूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड जवळ आली आहे. जिल्हा परिषदेत एकाही राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष असला तरी सत्ता स्थापन करण्याइतपत संख्याबळ त्यांच्याकडे नाही. तर दुसरीकडे भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसला महायुती करूनच सत्ता स्थापन करावी लागणार आहे. या करिता दोनही पक्षांनी नवनिर्वाचित सदस्यांना मायानगरीची सफर घडवून आणली आहे. मुंबईत जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या निवडीवर नेत्यांनी खलबते केली आहेत..लातूर जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनेसाठी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवनिर्वाचित सदस्यांची मुंबईच्या 'पन्हाळगड' निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत दरम्यान जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची चर्चा झाली. याप्रसंगी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, माजीमंत्री आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, भाजप जिल्हाध्यक्ष बसवराज पाटील, माजी प्रदेश सचिव अरविंद पाटील निलंगेकर आदी महायुतीचे सर्व नवनिर्वाचित सदस्य उपस्थित होते. या निमित्ताने महायुती एकसंध आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे..जिल्हा परिषदेतील संख्याबळएकूण जागा ५९काँग्रेस २३भाजप १८राष्ट्रवादी काँग्रेस १२शिवसेना १राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष १शिवसेना (यूबीटी) १अन्य ३.असा असेल निवडीचा कार्यक्रमजिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड ता. १६ मार्च रोजी दुपारी दोन वाजता होणार आहे. या करिता पीठासीन अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी शिल्प करमरकर असणार आहेत. याच दिवशी अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे कळणार आहे.उमेदवारांची नावे गुलदस्त्यातचजिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५९ गटापैकी १५ गटातून सर्वसाधारण महिला विजयी झाल्या आहेत. या पैकी दहा ठिकाणी काँग्रेस विजयी झाले आहे. तर चार ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराला विजय मिळवता आला आहे. एका ठिकाणी शिवसेनेचा उमेदवार विजयी झाला आहे..सत्तेसाठी मोर्चेबांधणीभारतीय जनता पक्षाकडे लोदगा (ता. औसा) गटातून पुनम मुक्ता, वलांडी (ता. देवणी) गटातून उषा पाटील, सरवडी (ता. निलंगा) गटातून कविता गोरे व खरोळा (ता. रेणापूर) गटातून शिवकन्या गोडभरले या विजयी झाल्या आहेत. यात खरी रस्सीखेच ही पुनम मुक्ता व उषा पाटील यांच्यात पाहायला मिळत आहे. उषा पाटील या माजीमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या समर्थक आहेत. पुनम मुक्ता या औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांचे कार्यकर्ते संतोष मुक्ता यांच्या पत्नी आहेत. त्यामुळे निलंगेकरांचा की पवारांचा अध्यक्ष होणार याकडे लक्ष लागले आहे.`राष्ट्रवादी`ला मिळेल उपाध्यक्षपदजिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजप १८ जागा मिळाल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १२ जागा मिळाल्या आहेत. महायुतीचे बहुमत आहे. सत्तेची चावी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. पण त्यांच्याकडे अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असणारी सर्वसाधारण महिला उमेदवार निवडून आलेली नाही. त्यामुळे त्यांना महायुती करून उपाध्यक्षपदावरच समाधान मानावे लागणार आहे. इतर महत्त्वाचे विभागही त्यांच्या वाट्याला येण्याची शक्यता आहे.