Latur News: शिक्षणाधिकाऱ्याविना माध्यमिक विभाग; लातूर जिल्ह्यात दीड लाख शिक्षकांचे पगार रखडले

लातूर: जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी दत्तात्रय मठपती यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यानंतर तातडीने एखाद्या अधिकाऱ्याकडे या विभागाचा शिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार देणे गरजेचे होते. पण प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे शिक्षण विभागाचे कामावर तर परिणाम होत आहेच, पण जिल्ह्यातील दीड लाख शिक्षकांचे पगारही रखडले आहेत. सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. त्यात मार्च अखेरही आहे. प्रशासन शिक्षणाधिकारी पदाचा कधी पदभार देणार याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे..जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी दत्तात्रय मठपती यांनी ता. चार मार्च रोजी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. त्यावेळेसपासून हे पद रिक्त झाले. जिल्ह्यात माध्यमिक शिक्षणाचा मोठा व्याप आहे. त्यात दहा बारावी परीक्षाही सुरु आहेत. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एका पथकाचे प्रमुखही असतात. असे असताना तातडीने या पदाचा पदभार एखाद्या अधिकाऱ्याकडे देण्याची गरज असताना प्रशासन मात्र याकडे दूर्लक्ष करताना दिसत आहे. त्यामुळे या विभागाच्या कामकामाजावर परिणाम होताना दिसत आहे..मार्चमध्ये गुढीपाडवा, रमजान ईद असे सणही आहेत. सणाच्या दिवसात शिक्षकांचे वेळेवर पगार होणे अपेक्षित आहे. असे असताना केवळ शिक्षणाधिकारी नाहीत म्हणून दीड लाख शिक्षकांचे पगार रखडलेआहेत. पगार कधी होणार याकडे लक्ष लागले आहे..उपसंचालकांचा मात्र तातडीने पदभारशिक्षणाधिकारी मठपती यांच्याकडे शिक्षण उपसंचालकांचा देखील पदभार होता. पण त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर राज्याच्या शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त पदभार महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विभागाचे उपसंचालक प्रकाश मुकुंद यांच्याकडे दिला आहे.."सध्या मार्च महिना सुरु आहे. सणासुदीचे दिवस आहेत. प्रशासनाने शिक्षणाधिकारी पदाचा तातडीने एखाद्या अधिकाऱ्याकडे पदभार देणे गरजेचे आहे. वेळेवर वेतन मिळाल्याने शिक्षकांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे तातडीने पदभार द्यावा अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आलेली आहे."- प्रकाश देशमुख, अध्यक्ष, लातूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघ.