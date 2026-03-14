Latur News: शिक्षणाधिकाऱ्याविना माध्यमिक विभाग; लातूर जिल्ह्यात दीड लाख शिक्षकांचे पगार रखडले

Education Officer Post Vacant in Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद रिक्त असल्याने जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या पगारावर परिणाम झाला आहे. स्वेच्छानिवृत्तीनंतर अद्याप नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती न झाल्याने सुमारे दीड लाख शिक्षकांचे वेतन रखडले असून सणासुदीच्या काळात शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
लातूर: जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी दत्तात्रय मठपती यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यानंतर तातडीने एखाद्या अधिकाऱ्याकडे या विभागाचा शिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार देणे गरजेचे होते. पण प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

यामुळे शिक्षण विभागाचे कामावर तर परिणाम होत आहेच, पण जिल्ह्यातील दीड लाख शिक्षकांचे पगारही रखडले आहेत. सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. त्यात मार्च अखेरही आहे. प्रशासन शिक्षणाधिकारी पदाचा कधी पदभार देणार याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

