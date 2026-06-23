Latur: झेडपी शाळेत ७ वर्गांना एकच शिक्षिका, ९५ मुलींना शिकवायचं कसं? शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह

निलंगा: तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. त्या भागात जाण्यासाठी शिक्षक नकार देत असल्याने शाळा कशा चालतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असाच प्रकार कासारबालकुंदा (ता. निलंगा) येथील कन्या शाळेबाबत निर्माण झाला आहे. येथे जवळपास ९५ मुली शिक्षण घेत असल्या तरी पहिली ते सातवी वर्गासाठी केवळ एक शिक्षिका कार्यरत आहे..कासारबालकुंदा हे गाव कर्नाटक सीमेलगतचे असून जवळपास आठ हजार लोकसंख्या या गावची आहे. येथील जिल्हा परिषद कन्या शाळेची स्थापना १९८१ ची आहे. पहिली ते सातवीपर्यंतची कन्या शाळा असून येथे जवळपास ९५ मुली शिक्षण घेत आहेत. यापूर्वी येथे दोन शिक्षक होते, त्यापैकी एक जण निवृत्त झाले. सध्या ए.व्ही. गोपाळे या एकच शिक्षिका कार्यरत आहेत. या कन्या शाळेमध्ये सध्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. येथील शाळेतील ९५ विद्यार्थिनींचे शिक्षण एकाच शिक्षिकेच्या खांद्यावर आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: १८ दिवसात २० छापे, कोट्यवधींचा माल जप्त; १४ जणांना अटक, अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई.शासन एकीकडे मुलीच्या शिक्षणासाठी अनेक धाडसी निर्णय घेत आहे शिवाय अनेक मोफत योजना लागू करून निधी देत आहे तर दुसऱ्या बाजूला कन्या शाळेतील शिक्षणाचे विदारक चित्र समोर येत आहे."ही शाळा फक्त मुर्तीसाठी असून वर्ग सात तर एक शिक्षिका अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. एका शिक्षिकेने सात वर्ग शिकवायचे कसे, याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे पालकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण विभागाने लवकर शिक्षक उपलब्ध करून द्यावा."- अमोल सारगे, अध्यक्ष, शालेय समिती."कासारबालकुंदा येथील जिल्हा परिषद कन्या शाळेत शिक्षकांचे लवकरच समायोजन केले जाणार आहे. सीमावर्ती भागात पदे रिक्तची समस्या निर्माण झाली आहे. ही बाब वरिष्ठांना कळवण्यात आली आहे."- चंद्रहास म्हेत्रे, गटशिक्षणाधिकारी, निलंगाअभ्यासाचीही खिचडीसध्या एकाच शिक्षकावर ९५ विद्यार्थिनींची जबाबदारी असल्याने अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. यामुळे अध्यापनाचा दर्जा खालावत जात असून एकाच वेळी अनेक इयत्तांना शिकवताना शिक्षकांवर प्रचंड ताण येत आहे. शिकवण्याव्यतिरिक्त असलेल्या इतर शासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे प्रत्यक्ष अध्यापनाचा वेळ कमी होत आहे. ज्यामुळे शिकवण्यावर मर्यादा येत आहेत. शिवाय विद्यार्थिनींच्या अभ्यासाचीही खिचडी होत आहे..Premium|Maharashtra Single women Day Special : ‘एकल’ महिलांसाठी धोरण ठरवणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य..! हे धोरण नेमकं काय आणि का.? हेरंब कुलकर्णी यांची सविस्तर मुलाखत.पालकांमध्ये चिंताशाळेतील या विदारक स्थितीमुळे पालकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थिनींच्या भविष्याचा विचार करता, शासनाने त्वरित रिक्त जागा भरून नियमाप्रमाणे शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी पालकांमधून होऊ लागली आहे. स्थानिक शिक्षण विभागाने याबाबत लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.काय आहे नियमावलीशिक्षण हक्क कायदानुसार, प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे प्रमाण ३०:१ असणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच, प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे. या नियमानुसार, ९५ विद्यार्थिनी असलेल्या शाळेत किमान ४ शिक्षकांची नियुक्ती असणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थिनीला वैयक्तिक लक्ष आणि दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.