मराठवाडा

Latur: झेडपी शाळेत ७ वर्गांना एकच शिक्षिका, ९५ मुलींना शिकवायचं कसं? शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह

Teacher Shortage Raises Concerns in Latur ZP School: शिक्षकांची कमतरता मुळे मुलींचे शिक्षण आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. RTE नियमांनुसार किमान चार शिक्षकांची गरज असताना शाळा एका शिक्षिकेवर चालत आहे.
Latur

Latur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निलंगा: तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विदारक चित्र पाहायला मिळत आहे. त्या भागात जाण्यासाठी शिक्षक नकार देत असल्याने शाळा कशा चालतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असाच प्रकार कासारबालकुंदा (ता. निलंगा) येथील कन्या शाळेबाबत निर्माण झाला आहे. येथे जवळपास ९५ मुली शिक्षण घेत असल्या तरी पहिली ते सातवी वर्गासाठी केवळ एक शिक्षिका कार्यरत आहे.

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