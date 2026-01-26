Beed News : पोलिसच विनाहेल्मेट! सक्ती केवळ पहिल्या दिवशीच; रस्ता सुरक्षा अभियानाचा अधिकाऱ्यांना पडला विसर

बीड - केंद्र शासनाच्या रस्ता सुरक्षा अभियान २०२६ अंतर्गत, १९ जानेवारी २०२६ पासून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे..पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना पोलिस आणि शासकीय अधिकारीच स्वतः नियम मोडताना दिसत असल्याने, प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी पोलिस अधीक्षकांकडे लेखी निवेदनाद्वारे कारवाईची मागणी केली आहे. पोलिस प्रशासनाची ही दुटप्पी भूमिका लोकशाही मूल्यांना आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारी आहे, असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे..पोलिस प्रशासनातील अनास्थासर्वात खेदाची बाब म्हणजे, ज्या पोलिस प्रशासनावर नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, त्याच विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतः हेल्मेट न वापरता दुचाकी चालवत असल्याचे दृश्य जिल्ह्यात सतत पाहायला मिळत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जात असताना, खाकी वर्दीतील कर्मचारी स्वतः नियम पायदळी तुडवत असल्याने कायद्याची पायमल्ली होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..कारवाईचा केवळ पहिल्याच दिवशी दिखावाआदेश लागू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १८० शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून १,८०,००० रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला..मात्र, हा केवळ पहिल्या दिवसाचा दिखावा ठरला असल्याचे चित्र सध्या बीडमध्ये दिसत आहे. अपघातांमधील मृत्यूच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी ही सक्ती करण्यात आली असली, तरी पहिल्या दिवसाच्या कारवाईनंतर सर्वत्र अधिकारी आणि कर्मचारी विनाहेल्मेट फिरताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.