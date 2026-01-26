मराठवाडा

Beed News : पोलिसच विनाहेल्मेट! सक्ती केवळ पहिल्या दिवशीच; रस्ता सुरक्षा अभियानाचा अधिकाऱ्यांना पडला विसर

पोलिस आणि शासकीय अधिकारीच स्वतः नियम मोडताना दिसत असल्याने, प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
without helmet police in beed

without helmet police in beed

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड - केंद्र शासनाच्या रस्ता सुरक्षा अभियान २०२६ अंतर्गत, १९ जानेवारी २०२६ पासून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

