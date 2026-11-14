Beed Drought : ४५ फूट खोल कोरड्या विहिरीत थेट उतरले लक्ष्मण हाके; दुष्काळाची भीषण दाहकता दाखवण्याच्या नादात घातला जीव धोक्यात

बीड - बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न चव्हाट्यावर आणण्यासाठी आता आंदोलकही टोकाच्या भूमिकेवर उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. बीड दौऱ्यावर असलेले ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी गेवराई तालुक्यातील पाडळसिंगी येथे चक्क ४५ फूट खोल कोरड्या विहिरीत उतरून भीषण पाणीटंचाईचे जिवंत वास्तव जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला..पाण्याअभावी करपून गेलेल्या कापसाच्या पिकाची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी थेट शेतातील कोरड्या विहिरीत उतरण्याचे घेतलेले हे अनाठायी धाडस सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे.गेवराई तालुक्यातील पाडळसिंगी परिसरामध्ये पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे भीषण दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असून, सिंचनाचे सर्वच स्रोत आटले आहेत. याच परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या लक्ष्मण हाके यांनी थेट एका शेतकऱ्याच्या शेतातील तब्बल ४५ फूट खोल असलेल्या कोरड्या विहिरीत उतरण्याचा निर्णय घेतला..विहिरीमध्ये पाण्याचा एक थेंबही शिल्लक नसून पाषाण आणि मातीचा केवळ तळ दिसत होता. या विहिरीची खोली आणि तिची कोरडीठाक अवस्था पाहून परिसरातील पाणीटंचाईची भीषणता किती टोकाला गेली आहे, याची प्रचिती येते. विहिरीच्या तळाशी उभे राहून हाके यांनी राज्य सरकारवर आणि स्थानिक प्रशासनावर गंभीर आरोप केले..बळीराजा संकटात असताना शासन आणि प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवत असून दुष्काळ निवारणासाठी कोणतीही ठोस अंमलबजावणी ग्राउंड लेव्हलवर दिसत नसल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीचा हात देण्याची गरज असताना सरकार गाफील असल्याचे त्यांनी म्हटले. दुष्काळाचे भयानक वास्तव जनतेसमोर आणि शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आंदोलकांना थेट ४५ फूट खोल कोरड्या विहिरीत उतरण्याची वेळ येत असेल, तर यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते..सुरक्षेची कोणतीही साधने उपलब्ध नसताना अशा प्रकारे जीव धोक्यात घालून केलेले हे आंदोलन धाडसी असले, तरी यामुळे मोठा अनर्थ ओढवू शकला असता, अशी चर्चा उपस्थितांमध्ये रंगली होती. या संपूर्ण प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा राज्य पातळीवर ऐरणीवर आला असून, शासन यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.