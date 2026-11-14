मराठवाडा

Beed Drought : ४५ फूट खोल कोरड्या विहिरीत थेट उतरले लक्ष्मण हाके; दुष्काळाची भीषण दाहकता दाखवण्याच्या नादात घातला जीव धोक्यात

बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न चव्हाट्यावर आणण्यासाठी आता आंदोलकही टोकाच्या भूमिकेवर उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे.
Laxman Hake

Laxman Hake

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड - बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न चव्हाट्यावर आणण्यासाठी आता आंदोलकही टोकाच्या भूमिकेवर उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. बीड दौऱ्यावर असलेले ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी गेवराई तालुक्यातील पाडळसिंगी येथे चक्क ४५ फूट खोल कोरड्या विहिरीत उतरून भीषण पाणीटंचाईचे जिवंत वास्तव जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला.

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