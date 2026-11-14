Laxman Hake: लक्ष्मण हाके अंतरवाली सराटीत; दुष्काळ प्रश्नावर शेतकऱ्यांसह ओबीसी आंदोलकांशी चर्चा

OBC leader Laxman Hake: मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आरक्षणामुळे राज्यभर ख्याती असलेल्या जालन्यातल्या अंतरवाली सराटीमध्ये ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके शनिवारी पोहोचले. दुष्काळाच्या प्रश्नावर हाके सध्या मराठावाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यातच त्यांनी चक्क अंतरवालीत जाऊन ओबीसी आंदोलक आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. .यावेळी पत्रकारांशी बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, अंतरवाली सराटी गाव दत्तक घेतल्याबद्दल मी पंकजाताईंचे आभार मानतो. शिक्षणासाठी ताईंनी प्राधान्य द्यावं, आजूबाजूला वसतिगृह उभा करता येत असेल तर ते पहावं. इथे पाण्याचा प्रश्न गंभीर असल्याने सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे..Beed Drought : ४५ फूट खोल कोरड्या विहिरीत थेट उतरले लक्ष्मण हाके; दुष्काळाची भीषण दाहकता दाखवण्याच्या नादात घातला जीव धोक्यात.काय म्हणाले लक्ष्मण हाके?जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आलो. ओबीसी आंदोलकांच्या आग्रहाखातर आज अंतरवाली सराटीमध्येही आलेलो आहे. आजूबाजूच्या गावांमध्ये आज आम्ही पाहणी केली. आंतरवाली येथील ओबीसी आंदोलकांच्या घरी सदिच्छा भेट देत आहोत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी आम्ही आज अंतरवालीमध्ये आलेलो आहोत.मनोज जरांगे पाटलांनी नुकतंच मराठा सेवक होण्यासाठी व्हॉट्सअॅप नंबर जारी केला आहे. त्यावर बोलताना हाके म्हणाले, आता दुष्काळ पडलेला असताना शेतकरी कसा वाचला पाहिजे, यासाठी आम्ही काम करतोय.. फोन नाही आम्ही डायरेक्ट उपलब्ध आहोत..''मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी हे गाव दत्तक घेतले आहे, ताईंनी रस्त्याचा प्रश्न आणि पाण्याचा प्रश्न सोडवावा.. आजूबाजूला एखादं वसतिगृह उभा करता येतं का त्या दृष्टीने पहावं. त्यांनी गावाला भेट दिली की नाही, मला माहित नाही पण त्यांनी गाव दत्तक घेतलं म्हटल्यावर त्यांचा काहीतरी आराखडा असेल त्यांना थोडा वेळ देऊ.'' असंही शेवटी हाके म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.