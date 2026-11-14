मराठवाडा

Laxman Hake: लक्ष्मण हाके अंतरवाली सराटीत; दुष्काळ प्रश्नावर शेतकऱ्यांसह ओबीसी आंदोलकांशी चर्चा

Laxman Hake Visits Antarwali Sarati: ''जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आलो.. ओबीसी आंदोलकांच्या आग्रहाखातर आज अंतरवाली सराटीमध्येही आलेलो आहे.''
laxman hake antarwali sarati

laxman hake antarwali sarati

esakal

संतोष कानडे
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OBC leader Laxman Hake: मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आरक्षणामुळे राज्यभर ख्याती असलेल्या जालन्यातल्या अंतरवाली सराटीमध्ये ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके शनिवारी पोहोचले. दुष्काळाच्या प्रश्नावर हाके सध्या मराठावाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यातच त्यांनी चक्क अंतरवालीत जाऊन ओबीसी आंदोलक आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.

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