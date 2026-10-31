Leopard Attack : बिबट्याच्या हल्ल्यात गाईचे वासरू फस्त; जिंतूर तालुक्यातील खोलगाडगा येथील घटना, शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

जिंतूर - तालुक्यातील खोलगाडगा शिवारात बिबट्याने धुमाकूळ घालून एका गाईच्या वासराला फस्त केल्याची घटना शनिवारी (ता.३१) पहाटे पाचच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, रब्बी हंगामातील पेरणी आणि शेतीच्या कामासाठी शेतात कसे जावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे..खोलगाडगा येथील शेतकरी अशोक जनार्दन घुकसे यांच्या गट क्रमांक ८८ मधील शेतातील गोठ्यात बांधलेल्या गाईच्या वासरावर बिबट्याने हल्ला करून त्याला जागीच ठार केले. घटनेची माहिती मिळताच वनरक्षक अमोल सोनवणे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असता हा हल्ला बिबट्यानेच केल्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला असून, या परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..शेतकऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरणदुष्काळी परिस्थितीमुळे जंगलातील वन्यप्राणी अन्न व पाण्याच्या शोधात मानव वस्तीकडे आणि शेतशिवारात येत आहेत. खोलगाडगा शिवारात बिबट्याचा वावर असल्याच्या पुष्टीमुळे शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. सध्या रब्बी हंगामाची कामे आणि पेरणीची लगबग सुरू असताना, शेतकरी जीव मुठीत धरून शेतात जात आहेत. वनविभागाने या प्रकरणी तातडीने ठोस पावले उचलून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी संतप्त शेतकरी करत आहेत..ग्रामस्थांसाठी व शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना -प्रशासन व वनविभागातर्फे परिसरातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.आपल्या जनावरांना सुरक्षित ठिकाणी व बंदिस्त गोठ्यात बांधावे.रात्रीच्या वेळी जनावरांची विशेष काळजी घ्यावी.एकट्याने शेतात जाणे टाळावे.परिसरात बिबट्या किंवा संशयास्पद वन्यप्राणी दिसल्यास त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये आणि तात्काळ वनविभागाला किंवा पोलिस पाटलांना माहिती द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.