मराठवाडा

Leopard Attack : बिबट्याच्या हल्ल्यात गाईचे वासरू फस्त; जिंतूर तालुक्यातील खोलगाडगा येथील घटना, शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

जिंतूर तालुक्यातील खोलगाडगा शिवारात बिबट्याने धुमाकूळ घालून एका गाईच्या वासराला फस्त केल्याची घटना घडली.
Leopard Attack

Leopard Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जिंतूर - तालुक्यातील खोलगाडगा शिवारात बिबट्याने धुमाकूळ घालून एका गाईच्या वासराला फस्त केल्याची घटना शनिवारी (ता.३१) पहाटे पाचच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, रब्बी हंगामातील पेरणी आणि शेतीच्या कामासाठी शेतात कसे जावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

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