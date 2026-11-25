- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - तालुक्यातील जुने नेवरगाव येथे बिबट्याने शेतकऱ्यावर हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात कैलास संपत डवले (वय-४६) हे जखमी झाले असून त्यांच्या चेहऱ्यावर हल्ल्यामुळे पंजांचे ओरखडे पडले आहेत.या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, शेतकरी आणि शेतमजुरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार,कैलास डवले हे मंगळवारी ता. २४ सायंकाळी नवीन नेवरगाव वरून जुने नेवरगावकडे जात असताना सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास दुचाकीवरून शेतवस्तीकडे जात होते. त्यावेळी अचानक त्यांच्यावर बिबट्या सदृश्य वन्यप्राण्याने हल्ला केला.यात त्यांच्या चेहऱ्याला जखमा झाल्या. सुदैवाने ते या हल्ल्यातून बचावले आहे. मात्र हा बिबट्या की आणखी न काही वन्यप्राणी होता याबाबत शेतकऱ्यांना अंधार असल्यामुळे दिसून आले नाही..यापूर्वी घटनास्थळा जवळील काही अंतरावरच ता. १५ रोजी मध्यरात्री पावणेतीनच्या सुमारास आकाश बन्सीलाल गहिरे यांच्या गट क्रमांक ५३९ मधील शेतवस्तीवर बिबट्याने कुत्र्यावर हल्ला केला होता. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. आता थेट शेतकऱ्यावरच हल्ला झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.तालुक्यातील जामगाव, बगडी, वरखेड, नेवरगाव, ममदापूर, बाबरगाव आणि भेंडाळा परिसरात बिबट्याचा वावर आहे. मागील काही दिवसांपासून पशुधनावर हल्ल्यांच्या घटना सुरूच आहेत. त्यातच सध्या ऊसतोडणी आणि कापूस वेचणीचा हंगाम सुरू असल्याने शेतकरी व मजुरांना शेतात जाण्यासाठी भीती वाटत आहे..प्रतिक्रिया -तालुक्यात चार ठिकाणी बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजरे लावण्यात आले आहे. नेवरगाव येथे शेतकऱ्यावर झालेला हल्ला हा बिबट्याचा नसून अन्य वन्य प्राण्याचा असल्याचे दिसून येत आहे. सदर शेतकऱ्याला भेट देऊन घटनास्थळाची पाहणी केली.तरीही शेतकऱ्यांनी सावध भूमिका घेऊन आपली पशुधन सुरक्षित जागी बांधावे.- के. व्ही. बमनावत, वनरक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.