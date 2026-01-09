Eye Donate : दोघांच्या जीवनातील दूर झाला अंधःकार; कौशल्या बजाज यांचे नेत्रदान ठरले आदर्श

माजलगाव - शहरातील मंगलनाथ कॉलनी भागातील सामाजिक व धार्मिक कार्यात आघाडीवर असलेल्या कौशल्या सुखलाल बजाज यांनी नेत्रदानाचा संकल्प केला होता. दरम्यान, बुधवारी (ता.सात) त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या इच्छेनुसार केलेल्या नेत्रदानामुळे दोघांच्या जीवनातील अंधःकार मात्र दूर झाला आहे. .उद्योजक गोविंद बजाज यांच्या मातोश्री कौशल्या बजाज (वय ८५) यांनी नेत्रदान करून समाजापुढे एक आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्या संकल्पामुळे दोन अंध व्यक्तींना दृष्टी प्राप्त झाली. त्यांच्या जीवनात नवप्रकाशाची किरणे पसरली आहेत..त्यांच्या निधनानंतर रेणुकाई हॉस्पिटलचे संचालक नेत्रतज्ज्ञ डॉ. स्वानंद कुलकर्णी यांच्यासोबत जिल्हा रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी नेत्र शस्त्रक्रिया पार पाडली. जिल्हा रुग्णालयातील आय बॅंकेला नेत्र सुपूर्द करण्यात आले. दरम्यान, कौशल्या यांच्यावर राजस्थानी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात मुलगा, सून, नातवंडे असा परिवार आहे..रोटरी क्लब ऑफ माजलगाव सिटीकडे कौशल्या बजाज यांनी नेत्रदानाबाबतचा संकल्प जाहीर केलेला होता. नेत्रदानाच्या माध्यमातून दोन अंध व्यक्तींना दृष्टी देण्याचे कार्य मानवतेचे प्रतीक आहे.- विनोद बजाज, अध्यक्ष, रोटरी क्लब, माजलगाव.कौशल्या बजाज यांच्या नेत्रदानामुळे दोन अंध व्यक्तींना दृष्टी प्रदान झाली. नेत्रदानासारख्या पवित्र कार्यातून त्यांनी समाजासमोर आदर्श निर्माण केला. नेत्रदान संकल्प काळाची गरज आहे.- डॉ. स्वानंद कुलकर्णी, नेत्रतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.