मराठवाडा

Eye Donate : दोघांच्या जीवनातील दूर झाला अंधःकार; कौशल्या बजाज यांचे नेत्रदान ठरले आदर्श

कौशल्या बजाज यांनी नेत्रदान करून समाजापुढे एक आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्या संकल्पामुळे दोन अंध व्यक्तींना दृष्टी प्राप्त झाली.
Kaushalya Bajaj

Kaushalya Bajaj

sakal

कमलेश जाब्रस
Updated on

माजलगाव - शहरातील मंगलनाथ कॉलनी भागातील सामाजिक व धार्मिक कार्यात आघाडीवर असलेल्या कौशल्या सुखलाल बजाज यांनी नेत्रदानाचा संकल्प केला होता. दरम्यान, बुधवारी (ता.सात) त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या इच्छेनुसार केलेल्या नेत्रदानामुळे दोघांच्या जीवनातील अंधःकार मात्र दूर झाला आहे.

Loading content, please wait...
Majalgaon
Old Women
Eye donation
vision
motivational story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com