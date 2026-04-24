Beed News: वीज कोसळणे नागरिकांनी घ्यावयाच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना; वीज आघातामुळे होणारी धोके आणि प्रामुख्याने खबरदारी

बीड: वीज म्हणजे पृथ्वीच्या वातावरणात असणारा प्रचंड भाराचा विद्युत प्रवाह होय. वादळी ढगांमध्ये असणाऱ्या बर्फाच्या कणांवर वर जाणारी हवा आणि खाली जाणारे गुरुत्वाकर्षण यांचा परिणाम होऊन ढगांच्या वर आणि खालच्या थरात धनभार आणि आणि ऋणभार तयार होतो. या भिन्न भारामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्युत उत्सर्जन निर्माण होऊन काही वेळाने हवेतील विद्युत प्रतिकार क्षमता खंडित होऊन विजा चमकतात.बहिरेपणा, आंधळेपणाही शक्यउच्च दाबाची वीज ज्या वेळी उत्सर्जित होते, तेव्हा विद्युत मार्गातील उष्णता एकाएकी वाढत असल्यामुळे विद्युत मार्गातील हवेचा दाबही तीव्रतेने वाढतो व त्यामुळे विद्युत गर्जना निर्माण होते. मोठी वीज गर्जना किंवा अचानक येणारा प्रचंड प्रकाश यामुळे बहिरेपणा किंवा आंधळेपणा येऊ शकतो. अचानक झालेल्या आघातामुळे व्यक्ती गोंधळून जाऊन दीर्घकालीन मानसिक धक्का पोचू शकतो. .वीज वाहकाकडे आकर्षणवीज जमिनीकडे अर्थिंगसाठी आकर्षित होताना प्रचंड वेगाने वाहते, अशा विजेचे वहन होत असताना परिसरातील सर्वात उंच वस्तू जर विजेचे वाहक असतील तर त्याकडे वीज आकर्षित होण्याची जास्त शक्यता असते. प्रचंड दाबामुळे उंच इमारतींच्या खिडक्या फुटू शकतात. तसेच विजेचा प्रत्यक्ष आघात इमारत, उंच घर, विजेच्या खांबावर होऊ शकतो.विजेमुळे आगीचीही शक्यताजंगले, इमारती, रासायनिक व खनिज तेलाचे कारखाने किंवा काही ज्वलनशील पदार्थ प्रचंड दाबाने येणाऱ्या विजेच्या मार्गात आले तर तेथे आग लागण्याची शक्यता असते..असे ओळखावे विजेचे अंतरविजेचा प्रकाश आणि आवाज यात जर ३० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी अंतर असेल तर आसपासच्या ५ किलोमीटरच्या अंतरात वीज पडत असण्याची शक्यता असू शकते.विजेचे उत्सर्जन तीन प्रकारेएकाच वादळी ढगाअंतर्गतएका वादळी ढगातून दुसऱ्या वादळी ढगातवादळी ढगातून जमिनीत. या तिसऱ्या प्रकारात म्हणजे जेव्हा विद्युत विसर्जन वादळी ढगातून जमिनीकडे होते, तेव्हा त्याला वीज पडणे/कोसळणे असे म्हटले जाते..अशी घ्यावी खबरदारीमैदान, शेतासारख्या मोकळ्या जागी आपण असाल आणि आजूबाजूला तुमच्यापेक्षा उंच काहीही नसेल तर ताबडतोब आडोशाला जा.रस्त्याच्या बाजूला असणारे एकटेच झाड, खांब, मनोरा, पत्र्याचे/ धातूचे बसस्टॉप अथवा टपऱ्या असुरक्षित असू शकतात, त्यामुळे तेथे आसरा घेऊ नका.विजेचे सुवाहक असणाऱ्या गोष्टी जसे की उंच झाडे, विजेचे खांब, जलस्रोत आदींच्या खाली किंवा जवळ आसरा घेऊ नका.रबरी बूट व हातमोजे घातल्याने वीज पडण्यापासून आपल्याला कोणतेही संरक्षण मिळत नाही हे लक्षात ठेवा.जवळ कुठलीही धातूची वस्तू जसे की छत्री, विळा, फावडे आणि इतर धातूचे शेतीसाहित्य सोबत बाळगू नये.वीज पडताना वीज प्रवाह जमिनीत जात असल्याने जमिनीसोबत कमीत कमी संपर्क असणे महत्त्वाचे असल्याने जमिनीवर झोपू नका.वीज पडण्याची शक्यता असताना सुरक्षित जागा मिळत नसेल तर गुडघ्यातून वाकून दोन पायांवर बसावे आणि मान गुडघ्याजवळ वाकवत कानावर हात ठेवून सावध राहावे. आजूबाजूला काही सुरक्षित जागा नसताना झाडापासून त्याच्या उंचीच्या दुप्पट अंतरावर राहावे. बहिरेपणा टाळण्यासाठी कान हातांनी झाका.घराची बाल्कनी, अंगण आणि छतावर उभे न राहता तत्काळ घरात जा. घराच्या खिडक्या आणि दारे बंद ठेवा. शक्यतो खोलीच्या मध्यभागी राहा. विजेच्या आवाजाने खिडक्यांच्या काचा फुटण्याची शक्यता असते.वीज चमकत असताना कोणतेही विद्युत तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जसे कि मोबाइल, फ्रीज, मिक्सर, एसी, टीव्ही आदी बंद करा. हाताळू नका.पाण्याच्या पाइपलाइनमध्ये विद्युत प्रवाह येऊ शकतो त्यामुळे अशावेळी नळाखाली हात, कपडे, भांडे धुवू नका. शॉवरने अंघोळ करू नका..वाहनामध्ये असाल तर...वाहनामध्ये असाल आणि इतर कुठल्या सुरक्षित ठिकाणी जाणे शक्य नसेल तर काचा आणि इंजिन बंद करून मध्येच थांबा. वाहनात कोणत्याही धातूला स्पर्श करू नका. रिक्षा किंवा कापडी छताच्या इतर वाहनांत असाल तर त्यातून लगेच बाहेर पडा आणि सुरक्षित इमारतीत आसरा घ्यावा.विजेच्या आघातामुळे दुखापतीची लक्षणेविजेच्या आघातामुळे त्वचा जळणे, ऐकू न येणे, डोळ्यांना दिसणे बंद होणे, श्वास घेण्यास अडचण, अनियमित हृदयाचे ठोके, छाती दुखणे, डोके दुखणे, शुद्धीत राहण्यात अडचण येणे, गोंधळ होणे, भ्रम वाटणे, चक्कर येणे, स्नायूंचे दुखणे, अशक्तपणा, तात्पुरता अर्धांगवायू, कोसळणे, नाडी मंद होणे किंवा बंद पडणे, हृदयविकाराचा झटका. अशावेळी डॉक्टरांशी संपर्क साधावा..वैद्यकीय उपचार आवश्यकवीज पडल्याने व्यक्ती भाजणे, शारीरिक इजा, बेशुद्ध होणे यासारखे आघात होऊ शकतात. अशा व्यक्तीला तत्काळ वैद्यकीय उपचार आवश्यक आहेत.आवश्यकतेनुसार १०८ क्रमांकावर रुग्णवाहिकेशी संपर्क करा. शक्य असल्यास तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात घेऊन जा. रुग्ण श्वास घेत नसेल परंतु त्याची नाडी जाणवत असेल तर त्याला कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्यावा.विजेचा आघात झालेल्या व्यक्तीवर कोणताही विद्युत भर नसतो त्यामुळे अशा कोणत्याही रुग्णाला मदत करताना आपल्याला विद्युत धक्का बसेल असा गैरसमज बाळगून घाबरून जाऊ नये.