काढाल अंगावर तर बेतेल जीवावर; परभणीमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढली

परभणी ः गेल्या दोन आठवड्यापासून परभणी जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे समोर आले आहे. त्याच बरोबर कोरोनाची लागण होऊन मरण पावणाऱ्यांची संख्या देखील लक्षणीय वाढली असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. कोरोना झाल्यानंतरही उपचारासाठी बहुतांश जण रुग्णालयात दाखल न होता आजार अंगावर काढत असल्याने ही परिस्थिती ओढावत आहे. परभणी जिल्ह्यात मागील दोन आठवड्यापासून कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. त्यात मृतांचे प्रमाणही वाढल्याने नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. 15 ते 20 दिवसापासून शेकडो रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने ठिकठिकाणी चाचणी करण्यासाठी कोरोना तपासणी केंद्रे उभारली आहेत. परभणी जिल्ह्यात 23 ठिकाणी कोरोना चाचणी करण्यात करण्यात येत आहे. त्यातून होणाऱ्या तपासण्यात दररोज दोनशे ते तीनशे रुग्ण पॉझिटिव्ह येत आहेत. त्याच बरोबर मृतांचा आकडाही रोजच वाढत असल्याने प्रशासनासह सर्वसामान्य लोकामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. शहरात सध्या दुपारी दोन ते सकाळी सात वाजेपर्यंत संचारबंदी असली तरी नागरिकांकडून आजूनही गांभीर्याने घेतले जात नाही. बिनधास्त फिरणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. विना प्रिस्क्रिप्शन गोळ्या, औषधी घेत घरच्या घरी उपचार करणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. परभणी जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह इतर खासगी रुग्णालयात ऑक्सिजनची उपलब्धता आहे. रुग्ण उशिराने उपचारासाठी दाखल होत असल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढले असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. हेही वाचा - रविवारी एक हजार १८६ जण पॉझिटिव्ह ; २७ बाधितांचा मृत्यू ः महापालिकेंतर्गत गृहविलगीकरणात पाच हजार रुग्ण खाटांच्या बाबतीत ही चिंतेचा विषय जिल्ह्यात ता. 3 एप्रिल पर्यंत जिल्ह्यात 3 हजार 107 खाटा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. पंरतू त्यापैकी 2 हजार 832 खांटावर रुग्ण उपचार घेत आहेत. त्यामुळे ता. 3 एप्रिल पर्यंत केवळ 263 खाटा शिल्लक होत्या. दररोज पॉझिटीव्ह येणाऱ्या रुग्णांची संख्या शेकडो मध्ये असल्याने आता परत प्रशासनाला जिल्हा प्रशासनाला खाटा वाढवाव्या लागणार आहेत. ग्रामीण भागात लसीकरणाची जनजागृती कमी शहरी भागात ज्या पध्दतीने कोरोना पसरला आहे. त्या पेक्षा कमी प्रमाणात आता ग्रामीण भागात कोरोनाचे रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी तातडीने लसीकरण होणे आवश्यक आहे. परंतू ग्रामीण भागात अद्यापही लोकांमध्ये लसीकरणाबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे. त्यासाठी म्हणावी त्या पध्दतीने जनजागृती होतांना दिसत नाही. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

