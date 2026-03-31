Parbhani News: भर उन्हाळ्यात पडले टरबुजाचे दर; प्रतिकिलो सहा रुपयांनी विक्री

लिमला: माहेर परिसरात सध्या टरबुजाची तोडणी सुरू असताना बाजारात दर घसरल्याने उत्पादक चिंतेत आहेत. सध्या केवळ ६ रुपये प्रतिकिलो एवढा कमी दर मिळत आहे. विशेष म्हणजे महाशिवरात्रीच्या दरम्यान टरबुजाला १९ ते २० रुपये प्रतिकिलो असा दर मिळत होता..भर उन्हाळ्यात अचानक दर घटल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असून उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. बाजारात वाढलेली आवक, मागणीत झालेली घट आणि वाहतूक खर्चातील वाढ यामुळे दरावर परिणाम झाल्याचे व्यापारी सांगत आहेत..आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षाचेही पडसादही कृषी बाजारपेठेवर उमटत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. निर्यात व पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने स्थानिक बाजारात दर कोसळत असल्याची चर्चा आहे..शेत शिवारात टरबूजाच्या राशी लागलेल्या असताना मजूर तोडणीत गुंतलेले आहेत; मात्र कमी भावामुळे शेतकऱ्यांच्या हिरमोड झाला आहे. दरम्यान, वातावरण बदलल्याने शेतकरी चिंतेत असून आभाळी वातावरणामुळे तोडणीस आलेल्या पिकाचे नुकसान होण्याची भीती आहे..त्यामुळे शेतकरी घाईघाईने टरबूजाची तोडणी करत आहेत. बाजारात आधीच दर घसरले असताना नुकसान टाळण्यासाठी मिळेल त्या भावात टरबूज विक्री करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतल्याचे चित्र आहे.