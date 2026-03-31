मराठवाडा

Parbhani News: भर उन्हाळ्यात पडले टरबुजाचे दर; प्रतिकिलो सहा रुपयांनी विक्री

Watermelon Prices Fall in Limla During Peak Summer: लिमला परिसरात भर उन्हाळ्यात टरबुजाचे दर घसरले; सध्या ६ रुपये प्रतिकिलो मिळत असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले. उत्पादन व वाहतूक खर्चावरही परिणाम.
लिमला: माहेर परिसरात सध्या टरबुजाची तोडणी सुरू असताना बाजारात दर घसरल्याने उत्पादक चिंतेत आहेत. सध्या केवळ ६ रुपये प्रतिकिलो एवढा कमी दर मिळत आहे. विशेष म्हणजे महाशिवरात्रीच्या दरम्यान टरबुजाला १९ ते २० रुपये प्रतिकिलो असा दर मिळत होता.

