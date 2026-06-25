मराठवाडा

Gangapur Online Fraud : कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी फोन केला, खात्यातून 1.60 लाख गेले; औषध विक्रेता व आईची मोबाईल हॅक करून फसवणूक

घर बांधण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा मोबाईल नंबर बदलून देतो, असे सांगून अनोळखी व्यक्तीने लिंक पाठवून मोबाईल केला हॅक.
Online Fraud
Online Fraudsakal
सकाळ वृत्तसेवा
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- राजेंद्र व्यास

गंगापूर - घर बांधण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा मोबाईल नंबर बदलून देतो, असे सांगून अनोळखी व्यक्तीने लिंक पाठवून मोबाईल हॅक केला. त्यानंतर औषध विक्रेते व त्यांच्या आईच्या खात्यातून 1 लाख 60 हजार रुपये ऑनलाइन काढून घेतल्याची घटना घडली. याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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