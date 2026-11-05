लोहा: हिंदू धर्मात भाऊबीज या सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बहिणीने भावाला औक्षण करून करदोरा बांधण्याची परंपरा आजही श्रद्धेने जपली जाते. याच धार्मिक परंपरेतून लोहा शहरातील मुस्लिम कारागिरांना पिढ्यान्पिढ्या रोजगाराचे साधन मिळाले आहे. जुना लोहा आणि नवीन वसाहत परिसरातील आतारी समाजातील कारागीर हातमागावर करदोरा तयार करण्याचा पारंपरिक लघुउद्योग आजही टिकवून आहेत. त्यामुळे लोह्यातील करदोरा निर्मिती हा हिंदू-मुस्लिम सामाजिक सलोख्याचा आगळावेगळा नमुना ठरला आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...शहरातील जिलानी अहमद पाशा यांच्यासह अनेक कारागीर आजही हातमाग यंत्राच्या साहाय्याने विविध रंगांचे करदोरे तयार करतात. लोह्यात तयार होणाऱ्या करदोऱ्यांना स्थानिक बाजारपेठेबरोबरच आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांतही मागणी आहे. अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेला हा व्यवसाय कारागिरांनी जिद्दीने जपला आहे..करदोरा निर्मितीबरोबरच विक्री आणि घरपोच सेवा देणारे छोटे व्यावसायिकही या व्यवसायाशी जोडले गेले आहेत. टपाल खात्यातील कर्मचारी मनोज दिन, शेख आजरुद्दीन यांच्यासारखे व्यावसायिक लग्नकार्य, धार्मिक विधी आणि सण-समारंभांच्या निमित्ताने ग्राहकांना करदोरे उपलब्ध करून देतात. काळ बदलला, बाजारपेठेचे स्वरूप बदलले; मात्र करदोऱ्याची मागणी आणि त्यामागील धार्मिक परंपरा आजही कायम आहे..भगव्या रंगाच्या करदोऱ्याला अधिक मागणीकरदोऱ्याची किंमत त्याची लांबी, आकार, जाडी आणि रंग यावर ठरते. विशेषतः भगव्या रंगाच्या करदोऱ्याला अधिक मागणी असून त्यानंतर पिवळा, निळा आणि काळ्या रंगाच्या करदोऱ्यांची विक्री होते. एका लहान करदोऱ्याच्या निर्मितीसाठी साधारणतः अडीच रुपये, तर मोठ्या करदोऱ्यासाठी पाच रुपयांपर्यंत खर्च येतो. विक्रीच्या आकारानुसार आठ ते दहा रुपये किंमत असते. ग्राहकांना प्रति डझन ३० रुपयांपासून १०० रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागतात..भाऊबीजेच्या परंपरेत करदोऱ्याला महत्त्वदीपावलीतील कार्तिक शुद्ध द्वितीया अर्थात भाऊबीजेच्या दिवशी यमपूजन, अर्घ्यदान आणि यमतर्पण आदी धार्मिक विधींना महत्त्व आहे. या दिवशी शेतकरी कुटुंबातील अनेक नवविवाहित मुली माहेरी येऊन भावाला औक्षण करतात. केळी, पिठाचे मुटकुळे, निरंजन, मिठाई आणि करदोरा यांचा ओवाळणीच्या ताटात समावेश असतो. बहीण भावाला करदोरा बांधून औक्षण करते, तर भाऊ बहिणीला ओवाळणी देतो. या परंपरेतून भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील प्रेम आणि जिव्हाळा अधिक दृढ होतो..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...\rविशेष म्हणजे, हिंदू कुटुंबातील या धार्मिक परंपरेसाठी मुस्लिम समाजातील कारागीर करदोरे तयार करतात. एका समाजाच्या धार्मिक श्रद्धेतून दुसऱ्या समाजातील कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. व्यवसायाच्या माध्यमातून परस्परावलंबित्व आणि विश्वासाचे नाते निर्माण झाले आहे. त्यामुळे लोह्यातील करदोरा हा केवळ धार्मिक विधीतील धागा नसून हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, सामाजिक सलोखा आणि पारंपरिक कारागिरीतून दोन समाजातील भाऊबंधाचा अतूट धागा बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.