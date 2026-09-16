मराठवाडा

Loha Savargaon-Bardapur Road : लोखंडी सावरगाव-बर्दापूर फाटा रस्ता होणार चौपदरी धनंजय मुंडेंच्या मागणीला यश; १०४.४९ कोटींच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध

₹104.49 Crore Approved for 17.50 Km Road Project : लोखंडी सावरगाव ते लातूर रोडवरील बर्दापूर फाटा या १७.५० किमी मार्गाचे चौपदरीकरण होणार आहे.या कामासाठी १०४.४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
Loha Savargaon-Bardapur Road

Loha Savargaon-Bardapur Road

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परळी वैजनाथ : परळी वैजनाथ विधानसभा मतदारसंघातील बीड व लातूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८-ब वरील लोखंडी सावरगाव ते लातूर रोडवरील बर्दापूर फाटा या दोनपदरी रस्त्याचे आता चौपदरीकरण होणार आहे. या कामासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली असून, सुमारे १७.५० किलोमीटर लांबीच्या या कामासाठी १०४.४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कामाची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे.

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