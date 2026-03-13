Lohara LPG Shortage: लोहाऱ्यात व्यावसायिक गॅस टंचाई; हॉटेल आणि चहा टपरी व्यवसाय संकटात

लोहारा : सिलिंडरच्या टंचाईचा सर्वाधिक फटका हॉटेल, ढाबे व चहा टपरी व्यावसायिकांना बसला आहे. शहर व तालुक्यात सुमारे अडीच ते तीनशेपर्यंत छोटे-मोठे हॉटेल व चहा टपऱ्या आहेत. सिलिंडरअभावी त्यांच्यावर व्यवसाय बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. तर, अनेक हॉटेल आणि रेस्टाॅरंटधारकांकडे केवळ दोन दिवस पुरेल एवढाच सिलिंडरचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पुढे काय, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे कामगारांवरसुद्धा गॅस सिलिंडरने संक्रात आणली आहे..तालुक्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने हॉटेल व चहाटपरी व्यावसायिक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. त्याचबरोबर घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा उशिरा होत असल्याच्या तक्रारीही वाढू लागल्या आहेत. यापूर्वी लोहारा शहरासह तालुक्यात गॅस सिलिंडरची विशेष टंचाई नव्हती. ग्राहकांनी बुकिंग केल्यानंतर लगेच सिलेंडर मिळत होता. मात्र, टंचाईच्या भीतीने सिलिंडरखरेदीसाठी ग्राहक गर्दी करत आहे.त्याचा थेट परिणाम गॅस वितरणावर होत आहे. परिणामी वेळेत सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेक ग्राहकांची गैरसोय होत आहे. काही ग्राहकांना ऑनलाइन बुकिंग करताना ॲप न चालणे, ओटीपी न मिळणे अशा तांत्रिक अडचणींनाही सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सिलेंडर मिळण्यात विलंब होत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून व्यक्त होत आहेत..LPG टंचाईत गॅस सिलिंडरची टेन्शन संपली! ‘ही’ वस्तू बनली घराघरातील नवा पर्याय.काही ठिकाणी वाढीव दराने विक्रीलोहारा तालुक्यात एकूण ३० हजार २७० नोंदणीकृत गॅस सिलिंडर ग्राहक आहेत. तालुक्यातील जेवळी व सास्तूर येथे गॅस एजन्सी आहेत. या दोन्ही एजन्सीकडे मिळून ९८८ सिलिंडरचा साठा उपलब्ध आहे. याच दोन ठिकाणांहून शहरासह संपूर्ण तालुक्यात गॅस सिलिंडरचे वितरण केले जाते. मात्र, तालुक्याचे मुख्यालय असतानाही लोहारा शहरात गॅस एजन्सी नसल्याने ग्राहकांना एजन्सीकडून नेमलेल्या व्यक्तीकडून सिलिंडर घ्यावा लागतो. अशा वेळी काही ठिकाणी सिलिंडर वाढीव दराने विक्री केली जात असल्याने नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे..Iran-Israel War: इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनेई खरंच जखमी झालेत? राष्ट्रपतींच्या मुलाने दिली महत्त्वाची माहिती.व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा थांबविण्याचा शासनाचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. आमच्यासारखे अनेक छोटे व्यावसायिक चहा टपरी किंवा लहान हॉटेल चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. सिलेंडर मिळत नसल्याने व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे. शासनाने तातडीने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरू करावा.- विठ्ठल कुंभार, हॉटेल व्यावसायिक, लोहारा.गॅस सिलिंडरची साठवणूक, काळाबाजार होऊ नये, यासाठी पुरवठा विभागाद्वारे भरारी पथके गठित केली आहेत. या पथकाद्वारे तपासणी केली जाणार असून साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. - हर्षाली खाडे, तालुका पुरवठा अधिकारी, लोहारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.