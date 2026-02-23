Success Story: हमाली’पासून संगणक अभियंता झाले दोन मुले; शहाबुद्दीन शेख यांची प्रेरणादायी यशगाथा

लोहारा (जि. धाराशिव) : कष्ट, जिद्द आणि शिक्षणाच्या बळावर दारिद्र्यावर मात करत यशाच्या शिखरावर पोचता येते, याचा वस्तुपाठ शहरातील शहाबुद्दीन शेख यांनी घालून दिला आहे. हमालीच्या कामातून संसार चालवत असताना मुलांचे भवितव्य शिक्षणाच्या माध्यमातून उज्ज्वल व्हावे, असे स्वप्न त्यांनी बाळगले होते..मोठ्या मुलाने सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, तर धाकट्याने कॉम्प्युटर इंजिनिअर होऊन त्यांचे स्वप्न पूर्ण तर केलेच; पण कुटुंबाचा अभिमानही वाढविला. शहाबुद्दीन शेख यांना दोन मुले व दोन मुली आहेत. घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांचे स्वतःचे शिक्षण अर्धवट राहिले आणि त्यांनी शहरात हमालीचे काम सुरू केले..New India Literacy: समाजप्रबोधनपर ओव्यांतून ‘नवभारत साक्षरता’; प्राथमिक शिक्षिकांकडून निर्मिती; जिल्हा परिषदेसह जावळी पंचायत समितीचा उपक्रम.थोडेफार शिक्षण झाल्यामुळे त्यांना गृहरक्षक दलात तात्पुरती संधी मिळाली. मात्र, वर्षातून काही काळच काम मिळत असल्याने उर्वरित काळात शासकीय गोदामात हमाली करूनच कुटुंबाचा गाडा ओढावा लागत होता. त्यांनी मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले. दोन्ही मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण देऊन त्यांचे लग्न केले..लग्नासाठी घेतलेले कर्ज फेडणे आणि दोन मुलांच्या उच्च शिक्षणाच्या खर्चामुळे आर्थिक कोंडी निर्माण झाली; पण हार मानली नाही. आपल्या मुलांच्या नशिबी हमाली येऊ नये, हा निश्चय करून त्यांनी दिवसरात्र हमाली केली..वडिलांनी घेतलेले अपार कष्ट मुलांनीही जवळून पाहिल्याने त्यांनी शिक्षणालाच प्राधान्य दिले. परिश्रम, जिद्द आणि सातत्याच्या जोरावर मोठा मुलगा इम्रान सॉफ्टवेअर अभियंता झाला असून, तो बंगळूर येथील नामांकित कंपनीमध्ये नोकरी करत आहे. धाकटा इरफान हा संगणक अभियंता झाला असून, पुणे येथे कार्यरत आहे. आता दोघेही सन्मानाने नोकरी करून कुटुंबाचा आधार बनले आहेत..Chhtrapati Sambhajinager: शैक्षणिक दस्तऐवजातील आडनावात दुरुस्तीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.दोन पिढ्यांचा संघर्षशहाबुद्दीन शेख यांच्या कुटुंबात हमालीचा संघर्ष पिढ्यान्पिढ्या सुरू होता. शहाबुद्दीन यांचे वडील महम्मद शेख हेदेखील हमाली करूनच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. कष्टाच्या घामातूनच कुटुंबातील तिसरी पिढी अखेर इंजिनिअर बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.