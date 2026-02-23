मराठवाडा

Success Story: हमाली’पासून संगणक अभियंता झाले दोन मुले; शहाबुद्दीन शेख यांची प्रेरणादायी यशगाथा

From Struggle To Success: लोहारा (जि. धाराशिव) येथील शहाबुद्दीन शेख यांनी हमालीचे कष्ट करत दोन मुलांना संगणक अभियंता बनवून शिक्षणाच्या बळावर दारिद्र्यावर मात करण्याचा प्रेरणादायी आदर्श घालून दिला आहे.
नीलकंठ कांबळे
लोहारा (जि. धाराशिव) : कष्ट, जिद्द आणि शिक्षणाच्या बळावर दारिद्र्यावर मात करत यशाच्या शिखरावर पोचता येते, याचा वस्तुपाठ शहरातील शहाबुद्दीन शेख यांनी घालून दिला आहे. हमालीच्या कामातून संसार चालवत असताना मुलांचे भवितव्य शिक्षणाच्या माध्यमातून उज्ज्वल व्हावे, असे स्वप्न त्यांनी बाळगले होते.

