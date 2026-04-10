Dharashiv News: सिलिंडरसाठी गाठावे लागते जेवळी, सास्तूर; लोहारावासीयांची गैरसोय; ग्राहकांना जीव धोक्यात घालून करावी लागते वाहतूक

लोहारा: तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या लोहारा शहरात अद्यापही स्वतंत्र गॅस वितरक उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. स्वयंपाकासाठी अत्यावश्यक असलेला गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी शहरातील नागरिकांना जेवळी व सास्तूर या गावांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यासाठी सुमारे वीस किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे..पूर्वी उपवितरकांच्या माध्यमातून लोहारा शहरातील गॅसधारकांना घरपोच सिलिंडर मिळत होते; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ही सेवा जवळपास बंद पडल्याने नागरिकांची अडचण अधिकच वाढली आहे. परिणामी, अनेकांना स्वतःच्या वाहनाने किंवा किरायाच्या वाहनाने गॅस सिलिंडर आणावे लागते. त्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, आखाती देशांतील युद्धामुळे देशात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे जेवळी व सास्तूर येथील गॅस एजन्सीसमोर दररोज लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे..सिलिंडर मिळविण्यासाठी नागरिकांना पूर्ण दिवस घालवावा लागत असून, तरीही वेळेवर गॅस मिळेल याची खात्री नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व कामगार वर्गाला या समस्येचा सर्वाधिक फटका बसत आहे..यासोबतच, गॅस आणण्यासाठी नागरिकांकडून दुचाकी, रिक्षा किंवा खासगी वाहनांतून सिलिंडर वाहतूक केली जात आहे. ही पद्धत अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. अनेक ठिकाणी दुचाकीवर एक किंवा दोन सिलिंडर दोरखंडाने बांधून नेले जात असल्याचे चित्र दिसते. वाहतुकीदरम्यान सिलिंडर घसरून पडण्याचा किंवा अपघात झाल्यास स्फोट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे शहरात तातडीने गॅस एजन्सी सुरू करून घरपोच सेवा पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे..पर्याय नसल्याने धोकादायक वाहतूकशासनाच्या नियमावलीनुसार एलपीजी गॅस सिलिंडरची वाहतूक करताना सुरक्षितता निकषांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. अधिकृत परवानाधारक वाहनातूनच सिलिंडरची वाहतूक करणे आवश्यक असून, योग्यरीत्या उभे ठेवणे, सुरक्षित साखळी किंवा क्लॅम्पने बांधणे, तसेच अग्निशमन उपकरणाची सोय असणे अनिवार्य आहे. दुचाकी किंवा असुरक्षित पद्धतीने सिलिंडर वाहतूक करणे नियमबाह्य असून, यामुळे जीवितहानीचा धोका संभवतो; मात्र, स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना पर्याय नसल्याने ही धोकादायक वाहतूक करावी लागत आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे.