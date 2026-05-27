Dharashiv: अधिक मासामुळे गावरान आंब्यांना वाढली मागणी

लोहारा: उन्हाळ्याच्या दिवसांत सर्वाधिक मागणी असलेल्या गावरान आंब्याची बाजारातील आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने दरात घसरण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी शंभर ते दीडशे रुपये किलो दराने विकला जाणाऱ्या गावरान आंब्याचे दर घसरल्याने आंबा खवय्यांची चंगळ झाली आहे..लोहारा शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मार्डी, कानेगाव, कास्ती, नागूर, खेड, मोघा, हिप्परगा (रवा), उंडरगाव, नागराळ, बेंडकाळ, धानुरी, वडगाव, माळेगाव या भोवतालच्या परिसरातील शेतकरी व विक्रेते मोठ्या प्रमाणात गावरान आंबे विक्रीसाठी घेऊन येत आहेत..शेतकऱ्याच्या मुलीला वसतीगृहातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न, मुख्यमंत्र्यांकडे कूलरबाबत केलेल्या तक्रारीच्या रागातून कारवाई.सुरवातीला आवक कमी असल्याने दर चांगले मिळत होते; मात्र मागील काही दिवसांत उत्पादन वाढल्याने बाजारात आंब्याची आवक वाढली असून, दरात घसरण झाली आहे..त्यामुळे ग्राहकांची गर्दी वाढू लागली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी सकाळच्या सुमारास थेट शहरात येऊन विक्री करत असल्याने ग्राहकांना ताजा व नैसर्गिकरीत्या पिकवलेला गावरान आंबा कमी दरात उपलब्ध होत आहे..अनेक नागरिक पेट्या व किलोने आंबा खरेदी करताना दिसत आहेत. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दर कमी झाल्याने दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, वाढत्या उष्णतेमुळे आंब्याला मागणी कायम असली तरी आवक वाढल्याने शेकऱ्यांना कमी दरात विक्री करावी लागत आहे..बेटा तुला डॉक्टर व्हायचं बेटा... RCC च्या शिवराज मोटेगावकर प्रकरणात नवा ट्विस्ट, मुलासाठी कसा मिळवला NEET पेपर? मोठं नाव समोर.डझनाऐवजी किलोने विक्री ग्रामीण भागात पूर्वी गावरान आंब्याची विक्री डझनाच्या हिशेबाने केली. जात होती. एका डझनासाठी ठराविक दर लावून ग्राहकांना आंबे दिले जात होते. मात्र, बदलत्या बाजारपेठेनुसार आता गावरान आंबाही किलोच्या हिशेबाने विकला जाऊ लागला आहे. केशर, हापूस, पायरी या सारख्या नामांकित आंब्यांच्या विक्रीप्रमाणेच गावरान आंबा विक्रीचेही स्वरूप बदलत असल्याचे चित्र बाजारपेठेत दिसत आहे. पूर्वी डझनावर विक्री होत असल्याने लहान-मोठे, कच्चे-पिकलेले सर्व आंबे एकत्र दिले जात होते. ग्राहकांना निवड करण्याची मर्यादा होती. आता किलोवर विक्री होत असल्याने ग्राहक पसंतीनुसार आंबा निवडून खरेदी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.