Dharashiv News: लोहारा तालुक्यात दुहेरी तडाखा! गारपीटनंतर पावसाने हरभरा-गहू पिके पूर्ण उद्ध्वस्त

Hailstorm and Rain Ravage Crops in Lohara Taluka: लोहारा तालुक्यात गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे हरभरा, गहू व फळबागांचे मोठे नुकसान. शेतकऱ्यांची पंचनाम्याची मागणी तीव्र.
लोहारा: शहरासह तालुक्यात मंगळवारी (ता. १९) झालेल्या भीषण गारपिटीने आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर गुरुवारी (ता. १९) पुन्हा पावसाने मीठ चोळल्याचे चित्र तालुक्यात पाहायला मिळाले. गारपिटीमुळे पिके जमीनदोस्त झाली असतानाच पुन्हा झालेल्या पावसामुळे उरल्यासुरल्या पिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे.

