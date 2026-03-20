Dharashiv News: लोहारा तालुक्यात दुहेरी तडाखा! गारपीटनंतर पावसाने हरभरा-गहू पिके पूर्ण उद्ध्वस्त

लोहारा: शहरासह तालुक्यात मंगळवारी (ता. १९) झालेल्या भीषण गारपिटीने आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर गुरुवारी (ता. १९) पुन्हा पावसाने मीठ चोळल्याचे चित्र तालुक्यात पाहायला मिळाले. गारपिटीमुळे पिके जमीनदोस्त झाली असतानाच पुन्हा झालेल्या पावसामुळे उरल्यासुरल्या पिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे..शहरासह तालुक्यातील माकणी, खेड, धानुरी, लोहारा (खुर्द) यासह अनेक भागात मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी गारपिटीने मोठा फटका बसला होता. सुमारे साडेतीनशे हेक्टरवरील पिके व फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. अनेक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असताना गुरुवारी (ता. १९) दुपारी पुन्हा पावसाने हजेरी लावली. दुपारी साडेचारच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसास सुरवात झाली. .त्यानंतर पावणे पाचच्या सुमारास पावसाची तीव्रता वाढली आणि सुमारे तासभर मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कोसळला. त्यानंतरही सायंकाळपर्यंत विजांचा कडकडाटात रिमझिम सुरूच होती..या पावसामुळे गारपिटीने आधीच आडवे पडलेले गहू, हरभरा, ज्वारी या सारखे रब्बी पीक पूर्णपणे खराब झाले. भिजलेल्या पिकांमध्ये कूज सुरू होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. द्राक्ष, आंबा, पेरू आदी फळबागांतील गळालेली फळे सडू लागली आहेत. भाजीपाल्यातील टोमॅटो, वांगी, मिरची तसेच टरबूज यांचे मोठे नुकसान झाले असतानाच शेतात पाणी साचल्याने उरलेली पिकेही धोक्यात आली आहेत. .विशेष म्हणजे, गारपिटीच्या धक्क्यातून शेतकरी सावरत असतानाच पुन्हा आलेल्या पावसाने त्यांची चिंता वाढवली आहे. शेतात पाणी साचल्याने काढणीस आलेली पिके काढता येत नाहीत, तर ओलाव्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता घसरत आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतातुर झाला आहे.