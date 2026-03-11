Police Raid on Illegal Gambling Den in Lohgaon: लोहगाव शिवारात पोलिसांचा जुगारावर छापा; तीन जण ताब्यात;अडीच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, सात जुगारी पळून गेले

मराठवाडा

Lohgaon Police Raid: रामतीर्थ पोलिसांनी लोहगाव शिवारातील जुगार अड्ड्यावर छापा टाकला. यावेळी तीन जण ताब्यात आले, तर सात जुगारी पळून गेले. घटनास्थळावरून ₹2.6 लाखांचा रोख रक्कम व जुगार साहित्य जप्त करण्यात आले.
नायगाव : रामतीर्थ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील लोहगाव शिवारात खैरगाव रोडलगत सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर सोमवारी (ता. नऊ) पहाटेच्या सुमारास रामतीर्थ पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत तीन जुगाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले, तर सात जुगारी पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.

