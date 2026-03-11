Police Raid on Illegal Gambling Den in Lohgaon: लोहगाव शिवारात पोलिसांचा जुगारावर छापा; तीन जण ताब्यात;अडीच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, सात जुगारी पळून गेले

नायगाव : रामतीर्थ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील लोहगाव शिवारात खैरगाव रोडलगत सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर सोमवारी (ता. नऊ) पहाटेच्या सुमारास रामतीर्थ पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत तीन जुगाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले, तर सात जुगारी पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. .घटनास्थळावरून सुमारे दोन लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या कारवाईमुळे नायगावसह कुंटूर व रामतीर्थ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जुगार अड्डे सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Illegal Gambling : ग्रामपंचायत ठराव बासनात मटका-जुगार जोमात; शिगाव ग्रामस्थांचा संताप, युवा पिढी व्यसनाच्या आहारी.लोहगाव बीटमधील खैरगाव रोडवर काही जुगारी जुगार खेळत असल्याची माहिती रामतीर्थ पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी छापा टाकला. यावेळी १० जण पत्त्यांवर पैशांची पैज लावत असल्याचे आढळले. पोलिसांची चाहूल लागताच काही जणांनी घटनास्थळावरून पळ काढला..Mumbai ATS Raid : मुंबईत एटीएसच्या धाडी; महत्वाच्या तीन ठिकाणी धाड; इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया संघटनेचे कनेक्शन.यावेळी पोलिसांनी शिवाजी गोविंदराव चव्हाण (रा. नायगाव), नागनाथ राम गायकवाड (रा. नायगाव) व महेश लक्ष्मण गंजलवाड (रा. मनसक्करगा, ता. देगलूर) या तिघांना ताब्यात घेतले. तर पळून गेलेल्या जुगाऱ्यांमध्ये भगतसिंग उर्फ शेरसिंग (रा. नायगाव), जाकीर शेख (रा. खैरगाव), साईनाथ शिपाळे पाटील (रा. नायगाव), किरण घंटेवाड (रा. खैरगाव), अशोक पवार (रा. नायगाव), गणेश कोतावार (मास) (रा. होटाळा) व व्यंकट शिंदे पाटील (रा. माजरम) यांचा समावेश असल्याची माहिती मिळाली..घटनास्थळावरून पोलिसांनी २ लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिस कर्मचारी अशोक यरपलवाड यांच्या फिर्यादीवरून रामतीर्थ पोलिस ठाण्यात दहा जुगाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.कारवाईबाबत चर्चांना उधाणया कारवाईदरम्यान मुख्य जुगार चालकासह काही जुगाऱ्यांना पोलिस उपनिरीक्षकांनीच सोडल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. संबंधित उपनिरीक्षकांकडे अनेक महत्त्वाचे तपास प्रलंबित असून, ते तपास करण्याऐवजी तडजोडी करून गुन्ह्याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न करतात, अशीही चर्चा होत आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.