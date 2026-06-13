MPSC Success Story: वयाच्या ७व्या वर्षी वडिलांचे छत्र हरपले! जिद्दीच्या जोरावर अजय यलगंदकर बनले PSI; आईच्या कष्टाचे चीज केलं, संघर्षाला यशाची किनार..

-लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर (जिल्हा नांदेड): कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची... वयाच्या सातव्या वर्षी वडिलांचे छत्र हरपले... मात्र परिस्थितीसमोर हार न मानता जिद्द, मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर अर्धापूर शहरातील अजय यलगंदकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश संपादन करत पोलिस उपनिरीक्षकपदाला गवसणी घातली आहे. कोणत्याही शिकवणी वर्गाचा आधार न घेता स्वयंअध्ययन, ज्येष्ठ मित्रांचे मार्गदर्शन आणि कठोर परिश्रमातून त्यांनी हे यश मिळविले आहे..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .अजय यांच्या यशामुळे आई कमलबाई यांच्या कष्टाचे सार्थक झाले असून यलगंदकर कुटुंबाच्या संघर्षाला अखेर यशाची किनार लाभली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी एक वर्षाचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून दोन दिवसांपूर्वी अर्धापूर शहरात परतलेल्या अजय यांचे मित्रपरिवार व नागरिकांनी उघड्या जीपमधून मिरवणूक काढत फटाक्यांच्या आतषबाजीत जल्लोषात स्वागत केले..अर्धापूर शहरातील तामसा रस्त्यावर राहणारे यलगंदकर कुटुंब पारंपरिक व्यवसायातून उदरनिर्वाह करते. दुरडी, सुप तयार करणे, बांबू-बल्ल्या विक्री करणे हा त्यांचा व्यवसाय आहे. कुटुंबात यापूर्वी कोणीही शासकीय सेवेत नव्हते. पतीच्या निधनानंतर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी कमलबाई यांच्यावर आली. त्यांनी संकटांना न जुमानता मुलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले..कुटुंबातील मोठा मुलगा लक्ष्मीकांत स्कूल बस चालक म्हणून काम करतो, तर विजय व रवी पारंपरिक व्यवसाय सांभाळतात. याच कुटुंबातील अजय यांनी मात्र शासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले.वयाच्या सातव्या वर्षी २००३ मध्ये वडील शिवाजीराव यलगंदकर यांचे अकाली निधन झाले. वडिलांचे प्रेम अनुभवण्याआधीच अजय पोरके झाले. मात्र आईच्या संघर्षातून प्रेरणा घेत त्यांनी शिक्षणाची वाटचाल सुरू ठेवली..अजय यांचे प्राथमिक शिक्षण स्वामी विवेकानंद प्राथमिक शाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण महात्मा बसवेश्वर विद्यालयात झाले. उच्च माध्यमिक शिक्षण नांदेड येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातून पूर्ण केले. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली. त्यांनी दहावीमध्ये ८९.४० टक्के, तर बारावी विज्ञान शाखेत ७५ टक्के गुण मिळविले. तसेच डी. फार्मसी शिक्षण पूर्ण केले..कुटुंबाला आर्थिक हातभार लागावा म्हणून अजय यांनी औषधी दुकानात काम करत स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. तलाठी पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन २०२३ मध्ये त्यांची निवड झाली. त्यानंतर २०२४ मध्ये कर निर्धारण अधिकारी पदावरही त्यांची निवड झाली. मात्र पोलिस अधिकारी होण्याचे स्वप्न त्यांनी कायम ठेवले..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...नोकरी करत असतानाच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. दररोज आठ ते दहा तास अभ्यास, ज्येष्ठ मित्रांचे मार्गदर्शन, भावांचे सहकार्य आणि अथक परिश्रमाच्या जोरावर त्यांनी पोलिस उपनिरीक्षक पद मिळविले. संभाजीनगर व नागपूर येथील अभ्यासिकेत त्यांनी तयारी केली. त्यांना बार्टीची शैक्षणिक शिष्यवृत्तीही मिळाली.“माझ्या यशामागे आईचे कष्ट आणि तिची प्रेरणा मोठी आहे. मित्रांचे मार्गदर्शन, भावांचे व भाऊजींचे सहकार्य मिळाले. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि मेहनतीने यश मिळवता येते,” अशी भावना अजय यलगंदकर यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.