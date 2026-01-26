Chakur News : अपघाताने हिरावला हात, प्रेमाने दिली साथ; प्रीती कानवटे-दिनेश जाधव यांचा विवाह ठरतोय प्रेरणादायी

चाकूर, (जि. लातूर) - आनंद, स्वप्ने आणि भविष्याच्या अपेक्षांनी भरलेल्या मनाने होणाऱ्या नवऱ्याला भेटण्यासाठी निघालेल्या प्रीती कानवटे (रा. तळेगाव, ता. अहमदपूर) यांचा एसटी बसच्या भीषण अपघातात उजवा हात कायमचा निकामी झाला.अशा प्रसंगी अनेक नाती तुटताना दिसतात; मात्र, दिनेश जाधव यांनी प्रीतीची भक्कम साथ निभावली. संकटाच्या काळात पाठीशी उभे राहत त्यांनी तिच्याशी रेशीमगाठ बांधून प्रेम, विश्वास व माणुसकीचा आदर्श समाजासमोर ठेवला..लातूर-नांदेड महामार्गावरील नांदगाव पाटी येथे ३ मार्चला दुचाकीस्वारास वाचविताना एसटीचा भीषण अपघात झाला. यात प्रीती गंभीर जखमी झाली. उजवा हात तुटल्याने तिचे आयुष्यच उद्ध्वस्त झाले. विशेष म्हणजे, त्याच दिवशी होणारे पती दिनेश यांचा वाढदिवस होता. त्यांना भेटण्यासाठी ती एसटीने लातूरकडे निघाली होती..मात्र, आनंदाच्या प्रवासाचे रूपांतर वेदनेत झाले. दिनेश लातूरमध्ये तिची वाट पाहत होते. तेवढ्यात प्रीतीच्या मोबाइलवरून आलेल्या फोनने त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. रुग्णालयात पोचल्यावर प्रीती बेशुद्ध होती. शुद्धीवर आल्यावर प्रीतीला केवळ शारीरिक वेदनाच नव्हे, तर मानसिक ताणही सहन करावा लागला..तो मला स्वीकारेल का? माझं लग्न होईल का? या प्रश्नांनी तिच्या मनात थैमान घातले. मात्र, यावेळी दिनेश आशेचा किरण ठरले. अपघाताच्या दिवसापासून ते रुग्णालयातून सुटी होईपर्यंत त्यांनी तिची साथ सोडली नाही. त्यांच्या आई-वडिलांनीही या निर्णयाला पाठिंबा दिला.घारोळा (ता. चाकूर) येथील दिनेश जनार्दन जाधव हे लातूरमधील महाविद्यालयात कार्यरत आहेत. नुकताच या जोडप्याचा विवाह पार पडला. उजवा हात नसतानाही प्रीतीच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास आणि डोळ्यांतील समाधान पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले..दिनेशच्या चेहऱ्यावरचा अभिमान आणि प्रेम प्रत्येकाला स्पर्शून गेला. अपघाताने हात हिरावला, पण प्रेमाने आयुष्य पुन्हा उभे केले. दिव्यांगत्व म्हणजे अंत नाही, तर प्रेम, विश्वास आणि माणुसकी मिळाली तर नव्या सुरवातीचा मार्गही असतो, हे या जोडप्याने समाजाला दाखवून दिले आहे.अपघातात उजवा हात गेल्यानंतर मी पूर्णपणे खचून गेले. लग्न, संसार, भविष्य सगळेच संपले असे वाटत होते. परंतु दिनेश माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. तू जशी आहेस तशीच मला मान्य आहेस, मी तुझा उजवा हात बनून राहीन हे त्यांचे शब्द माझ्यासाठी नवसंजीवनी ठरले.- प्रीती जाधव.अपघातापूर्वी आमचा साक्षगंध झाला होता. अपघात हा नियतीचा भाग होता, लग्न झाल्यानंतर अपघात झाला असता तर... हाच प्रसंग माझ्या बहिणीसोबत झाला असता तर... हा विचार करीत तिला एकटी सोडणे हे माणुसकीला धरून नाही. आयुष्यभर तिचा आधार बनून राहण्याचा निर्णय मी घेतला.- दिनेश जाधव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.