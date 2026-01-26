मराठवाडा

Chakur News : अपघाताने हिरावला हात, प्रेमाने दिली साथ; प्रीती कानवटे-दिनेश जाधव यांचा विवाह ठरतोय प्रेरणादायी

होणाऱ्या नवऱ्याला भेटण्यासाठी निघालेल्या प्रीती कानवटे (रा. तळेगाव, ता. अहमदपूर) यांचा एसटी बसच्या भीषण अपघातात उजवा हात कायमचा निकामी झाला.
priti kanavate and dinesh jadhav

sakal

प्रशांत शेटे
अशा प्रसंगी अनेक नाती तुटताना दिसतात; मात्र, दिनेश जाधव यांनी प्रीतीची भक्कम साथ निभावली. संकटाच्या काळात पाठीशी उभे राहत त्यांनी तिच्याशी रेशीमगाठ बांधून प्रेम, विश्वास व माणुसकीचा आदर्श समाजासमोर ठेवला.

Wife
accident
marriage
chakur
motivational story

