मराठवाडा

Gangapur News : कमी पावसाने चिंता वाढवली, पीक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवा; जिल्हाधिकारी विनय गौडा

पर्जन्यमानाची स्थिती अद्याप समाधानकारक नसून उद्भवलेल्या या परिस्थितीचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर दिसून येत आहे.
Collector Vinay Gowda watching crop

Collector Vinay Gowda watching crop

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सकाळ वृत्तसेवा
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- रामेश्वर अमृते

गंगापूर - जिल्ह्यात पर्जन्यमानाची स्थिती अद्याप समाधानकारक नसून उद्भवलेल्या या परिस्थितीचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी, महसूल, ग्रामविकास आणि संबंधित सर्वच प्रशासकीय यंत्रणांनी जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पीक परिस्थितीवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले आहेत.

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