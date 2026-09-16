Gangapur News : कमी पावसाने चिंता वाढवली, पीक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवा; जिल्हाधिकारी विनय गौडा

- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - जिल्ह्यात पर्जन्यमानाची स्थिती अद्याप समाधानकारक नसून उद्भवलेल्या या परिस्थितीचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी, महसूल, ग्रामविकास आणि संबंधित सर्वच प्रशासकीय यंत्रणांनी जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पीक परिस्थितीवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले आहेत..जिल्हाधिकारी गौडा यांनी जिल्ह्यातील पीक स्थिती व अनियमित पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. दि. १५ सकाळी तालुक्यातील खडकनारळा येथे प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. या दौऱ्यात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम., निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, मनपा उपायुक्त अंकुश पांढरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, तहसीलदार नवनाथ वगवाड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यात सप्टेंबर अखेरपर्यंत केवळ ४१७.३ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाच्या या तुटवड्यामुळे कापूस, मका आणि सोयाबीन या मुख्य खरिपाचे पिके संकटात सापडली आहेत..तालुक्यात पावसाची ओढ; १५ दिवसांत १७ टक्के पाऊस, गाजगाव डोणगाव मंडळाची स्थिती गंभीरतालुक्यात चालू महिन्याच्या पहिल्या १५ दिवसांत पावसाने ओढ दिली असून, अपेक्षित १८६.६ मिमी सरासरीच्या तुलनेत केवळ ३१.८ मिमी १७ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. दि. १३ आणि १४ तारखेला झालेल्या मोजक्या सरी वगळता उर्वरित दिवस पूर्णपणे कोरडे गेल्याने पिके सुकू लागली असून शेतकरी वर्ग चिंतातुर झाला आहे..सर्वात कमी पाऊस गाजगाव मंडळामध्ये झाला असून अवघ्या १.५ मिमी नऊ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे तसेच डोणगाव मंडळात ३.० मिमी आणि तुर्काबाद मंडळात ४.० मिमी पाऊस झाला आहे. गाजगाव,डोणगाव,तुर्काबाद या तिन्ही मंडळांत १५ दिवसांत एकही पावसाचा दिवस नोंदवला गेलेला नसल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे.सप्टेंबर महिन्यात दि. १ ते १२ तारखेदरम्यान तालुकाभरात पावसाची पूर्णपणे उघडीप होती. केवळ दि.१३ रोजी (९.२ मिमी सरासरी) आणि दि. १४ रोजी (२०.६ मिमी सरासरी) पावसाने हजेरी लावली. तालुक्यातील सर्व १२ महसुली मंडळांमध्ये सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाल्यामुळे काही मंडळातील खरीपांची पिके हातातून गेली आहे. उर्वरित मंडळातील पिकाच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसणार आहे..मंडळ - मिमी - टक्केवारीगंगापूर - ३२.१ - १९.२%जामगाव - ३२.१ - १९.२%भेंडाळा - २५.१ - १५.०%हरसुल - १९.२ - ११.५%सिद्धनाथ - १४.८ - ८.९%असेगाव - १४.० -८.४%शेंदूरवादा - १२.८ - ७.७%मांजरी - १२.० -७.२%वाळूज - ११.० -६.६%तुर्काबाद - ४.० -२.४%डोणगाव - ३.० -१.८%गाजगाव - १.५ - ०.९%.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.