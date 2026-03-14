Rural LPG Crisis News:गॅस टंचाईमुळे ग्रामीण भागात पुन्हा पेटल्या चुली; महिलांची अडचण वाढली; धूरमुक्त स्वयंपाकघर पुन्हा धुरकट

जवळगाव: एकीकडे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमुळे ग्रामीण भागातील घराघरांत गॅस पोहोचला होता. धूरमुक्त स्वयंपाकघरामुळे महिलांचे आरोग्य सुधारले होते आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, सध्या गॅस सिलिंडरचा वाढता तुटवडा आणि आवाक्याबाहेर गेलेल्या किमतींमुळे ही परिस्थिती पुन्हा एकदा मागे फिरताना दिसत आहे. जवळगाव आणि परिसरातील ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने, नाईलाजाने महिलांना पुन्हा पारंपरिक चुली पेटवण्याची वेळ आली आहे..प्रशासनाकडे पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणीस्वयंपाकासाठी एलपीजी गॅस हा सुरक्षित आणि स्वच्छ पर्याय मानला जातो. मात्र, गॅस वितरणातील या ढिसाळ नियोजनामुळे नागरिकांना पुन्हा जुन्या, कष्टप्रद पद्धतीकडे वळावे लागत आहे. गॅस वितरण व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करून नागरिकांना वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. .गॅस सिलिंडर वेळेवर उपलब्ध झाल्यास आम्हा महिलांना पुन्हा चुलीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, असे स्पष्ट मत येथील महिलांनी व्यक्त केले आहे. गॅस पुरवठा त्वरित सुरळीत न झाल्यास, आगामी काळात ग्रामीण भागात पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर चुली पेटण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी आता जवळगावच्या नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे..धुराच्या विळख्यात पुन्हा गृहिणीगॅस सिलिंडर बुकिंग केल्यानंतरही अनेक दिवस वितरकांकडून पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या अनिश्चिततेमुळे आणि वाढलेल्या दरांमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. स्वयंपाकासाठी गॅसचा पर्याय संपल्याने, आता महिलांना पुन्हा शेतातून किंवा परिसरातील झाडांपासून लाकूडफाटा गोळा करावा लागत आहे. .चुलीवर स्वयंपाक करताना होणारी डोळ्यांची जळजळ, श्वसनाचे त्रास आणि आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम यामुळे गृहिणी चिंतेत आहेत. लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी होणारी धावपळ आणि खर्च होणारा वेळ यामुळे महिलांचे श्रम कमालीचे वाढले आहेत.