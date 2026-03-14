मराठवाडा

Rural LPG Crisis News:गॅस टंचाईमुळे ग्रामीण भागात पुन्हा पेटल्या चुली; महिलांची अडचण वाढली; धूरमुक्त स्वयंपाकघर पुन्हा धुरकट

LPG Shortage Forces Rural Women Back to Traditional Chulhas: गॅस सिलिंडर टंचाई आणि वाढलेल्या दरांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. जवळगाव परिसरात गॅस वेळेवर मिळत नसल्याने नागरिकांनी पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जवळगाव: एकीकडे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमुळे ग्रामीण भागातील घराघरांत गॅस पोहोचला होता. धूरमुक्त स्वयंपाकघरामुळे महिलांचे आरोग्य सुधारले होते आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता.

मात्र, सध्या गॅस सिलिंडरचा वाढता तुटवडा आणि आवाक्याबाहेर गेलेल्या किमतींमुळे ही परिस्थिती पुन्हा एकदा मागे फिरताना दिसत आहे. जवळगाव आणि परिसरातील ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने, नाईलाजाने महिलांना पुन्हा पारंपरिक चुली पेटवण्याची वेळ आली आहे.

Related Stories

No stories found.