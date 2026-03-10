मराठवाडा

LPG Price Hike: गॅस सिलिंडर दरवाढीने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; मध्यमवर्गीय व कामगार कुटुंबांवर आर्थिक ताण

LPG Hike and Inflation: एलपीजी किंमत वाढ आणि वाढती महागाई यामुळे मध्यमवर्गीय व कामगार कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले असून गृहिणींना महिन्याचा खर्च सांभाळणे कठीण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
माजलगाव: आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. वाढत्या दरामुळे गृहिणींचे मासिक बजेट कोलमडले असून कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला आहे.

