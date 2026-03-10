LPG Price Hike: गॅस सिलिंडर दरवाढीने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; मध्यमवर्गीय व कामगार कुटुंबांवर आर्थिक ताण

माजलगाव: आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. वाढत्या दरामुळे गृहिणींचे मासिक बजेट कोलमडले असून कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला आहे..ESMA Act : भारत सरकारने गॅस तुटवड्यामुळे लागू केला एस्मा कायदा, LPG वितरणावर राहणार नियंत्रण, साठेबाजांची खैर नाही.महागाई आधीच वाढलेली असताना गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे स्वयंपाकघराचा खर्च वाढला आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय व कामगार कुटुंबांना दरवाढीचा फटका बसत आहे. महिन्याच्या खर्चाचे नियोजन करताना गॅससाठी अधिक रक्कम राखून ठेवावी लागत असल्याचे गृहिणी सांगतात..Pune LPG Shortage : पुण्यातील रेस्टॉरंट्स अन् हॉटेल्स बंद होण्याच्या मार्गावर, मोठे संकट ओढावले; इराण युद्धाच्या शहराला झळा !.महिलांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात वाढत्या महागाईमुळे घर चालवणे कठीण होत असल्याची भावना महिलांनी व्यक्त केल्या. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करण्याकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा गृहिणींची आहे.दरवाढीचा तपशील घरगुती गॅस सिलिंडर : जुनी किंमत ८५६ रुपये, नवी किंमत ९१६ रुपये - दरवाढ ६० रुपये. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर : जुनी किंमत १७८५ रुपये, नवी किंमत १८९९ रुपये - दरवाढ ११५ रुपये.."गॅस दरवाढीचा सर्वाधिक फटका हा स्वयंपाक घराच्या बजेटवर होतो. परिणामी कुटुंबाचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे खर्चाचे गणित करताना कसरत करावी लागते."- मीनाक्षी मुळे, गृहिणी"खानावळ व हॉटेल व्यवसायाकरिता गॅस सिलिंडर व खाद्यतेल महत्त्वाच्या बाबी आहेत. परंतु दोन्हीच्या किमती वाढत असल्याने व्यवसाय कसा करावा? असा प्रश्न आहे."- ज्ञानेश्वर करडे, व्यावसायिक." महिन्याचा खर्च भागवताना आता गॅस सिलिंडर घेणेही अवघड होत आहे. महागाईमुळे आधीच त्रास आहे, त्यात गॅस दरवाढीने घरखर्चाचे गणितच बिघडले."-वृषाली कुलकर्णी,गृहिणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.