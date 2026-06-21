मराठवाडा

माढा कसबा पेठेतील ऐतिहासिक विठ्ठल Madha Vitthal Temple restoration: मंदिराला प्राचीन रूप परतवण्यासाठी सॅंड ब्लास्टिंगद्वारे रंग काढण्याचे काम; भाविकांसाठी दर्शन तात्पुरते बंद

सोलापूर माढ्यातील ऐतिहासिक विठ्ठल मंदिराचे रंग काढून मूळ दगडी सौंदर्य उलगडण्याचे संवर्धनकार्य सुरू; सँड ब्लास्टिंग व आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्राचीन वैभव पुन्हा खुलत आहे
Archaeological Restoration: The 'Sand Blasting' Technique

Archaeological Restoration: The 'Sand Blasting' Technique

Sakal

किरण चव्हाण
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माढा : माढ्यातील कसबा पेठेतील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिराचे प्राचीन वैभव जतन करण्यासाठी सॅंड ब्लास्टिंग व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मंदिराच्या भिंतीला आतून व बाहेरून दिलेला रंग काढण्याचे काम सध्या सुरू असल्याने मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले असून पुजाऱ्यामार्फत नित्य पूजा करण्यात येत आहेत.

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