Mahadurg Fort : महादुर्ग किल्ल्यासाठी ११ कोटींचा निधी मंजूर; किल्ल्याचे रुपडे पालटणार

भुईकोट प्रकारातील महादुर्ग किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी राज्य शासनाने ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
सकाळ वृत्तसेवा
- ईश्वर खामकर

किल्लेधारूर - बीड जिल्ह्यातील धारूर शहराची ऐतिहासिक ओळख असलेल्या भुईकोट प्रकारातील महादुर्ग किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी राज्य शासनाने ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या या किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

