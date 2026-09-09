Mahagaon Road Accident: मदतीसाठी तडफडत राहिला; गर्दी फक्त पाहत राहिली! महागावच्या २८ वर्षीय मंगेशचा उपचारादरम्यान मृत्यू; वाहनाची धडक अन्..

-गणेश भोयरमहागाव : रात्रीच्या अंधारात अज्ञात वाहनाची दुचाकीला जोरदार धडक... गंभीर जखमी अवस्थेत रस्त्यावर पडलेला २८ वर्षीय तरुण... मदतीसाठी सुरू असलेली त्याची तडफड... आणि घटनास्थळी जमलेली गर्दी केवळ बघ्याची भूमिका घेत राहिली. अखेर काही संवेदनशील व्यक्तींनी धाव घेत त्याला रुग्णालयात दाखल केले; मात्र तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. उपचार सुरू असतानाच बुधवारी पहाटे तीनच्या सुमारास मंगेश कुसुंगवार याची प्राणज्योत मालवली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, अपघाताच्या ठिकाणी माणसे होती; मात्र मदतीचा हात पुढे करणारी माणुसकी उशिरा जागी झाली, अशी भावना व्यक्त होत आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.मंगेश कुसुंगवार हा बुधवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास अंबोडा येथील हॉटेल अतिथीवर मित्रासोबत चहा पिण्यासाठी गेला होता. चहा घेतल्यानंतर मित्र हॉटेलवरच थांबला, तर मंगेश आपल्या दुचाकीने महागावच्या दिशेने निघाला. याचदरम्यान नागपूर-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कलगाव उड्डाणपुलाजवळ अज्ञात वाहनाने त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात मंगेश गंभीर जखमी झाला..धडकेनंतर मंगेश रस्त्यावरच पडला होता. गंभीर जखमी अवस्थेत तो मदतीसाठी तडफडत होता. मात्र जवळपास तासभर त्याला मदत मिळाली नाही. घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी जमली होती; मात्र मदतीचा हात पुढे करण्याऐवजी अनेकजण केवळ पाहणी करून निघून गेल्याचे सांगण्यात येते. जखमी व्यक्तीला तातडीने रुग्णालयात पोहोचविणे गरजेचे असताना घडलेल्या या प्रकारामुळे माणुसकीच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..दरम्यान, अपघाताची माहिती हॉटेल अतिथीवर बसलेल्या तरुणांना मिळाली. माहिती मिळताच हॉटेलचे मालक प्रवीण राऊत तसेच सामाजिक कार्यकर्ते अरबाज पठाण, वामीक कुरेशी आणि मंगेश भोयर यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मंगेश भोयर यांनी आपल्या चारचाकी वाहनातून गंभीर जखमी मंगेशला सवना येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर कुटुंबीयांना अपघाताची माहिती देण्यात आली.मंगेशचे वडील सवना येथील ग्रामीण रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर पुढील उपचारासाठी मंगेशला पुसद येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. डॉक्टरांकडून उपचार सुरू असतानाच बुधवारी पहाटे तीनच्या सुमारास त्याने अखेरचा श्वास घेतला..सामाजिक कार्यातही होता पुढेमोबाईलचे दुकानाचा व्यवसाय सांभाळत असतानाच तो सामाजिक कार्यातही सक्रिय होता. शहरातील रयतेचा राजा गणेश मंडळाचा कार्यकर्ता म्हणूनही तो परिचित होता. गणेशोत्सवाच्या तयारीसह विविध सामाजिक व सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये त्याचा सक्रिय सहभाग असायचा. त्याच्या अकाली निधनाने मित्रपरिवारासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..भावाच्या अनुपस्थितीत कुटुंबावर दुःखाचा डोंगरमंगेशचा मोठा भाऊ ओम कुसुंगवार हे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे महागाव शहराध्यक्ष आहेत. पक्षाच्या कार्यक्रमासाठी ते मुंबईला गेले असतानाच मंगेशच्या अपघाताची घटना घडली. भावाच्या अपघाताची माहिती मिळताच ओम कुसुंगवार यांनी मुंबईहून तातडीने महागावकडे प्रस्थान केले आणि सकाळी लवकर ते महागावला पोहोचले. मात्र तोपर्यंत मंगेशची प्राणज्योत मालवली होती. या घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..मंगेश अविवाहित होता. त्याच्या पश्चात आई-वडील, मोठा भाऊ ओम आणि तीन बहिणी असा मोठा आप्तपरिवार आहे. कुटुंबातील तरुण सदस्याचा अचानक झालेला मृत्यू कुटुंबीयांसाठी मोठा आघात ठरला आहे..अज्ञात वाहनाचा शोध सुरूमंगेशच्या दुचाकीला धडक देणारे अज्ञात वाहन अद्याप सापडलेले नाही. अपघाताची माहिती मिळताच महागाव पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. अज्ञात वाहन आणि त्याच्या चालकाचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. याप्रकरणी फिर्याद दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे..मदत केली असती तर...?मंगेश रस्त्यावर जखमी अवस्थेत पडलेला असताना त्याच्याकडे पाहणारे अनेक डोळे होते; मात्र त्याला उचलून रुग्णालयात नेण्यासाठी पुढे येणारे हात मोजकेच ठरले. अखेर काही संवेदनशील व्यक्तींनी धाव घेत त्याला रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. वेळीच मदत मिळाली असती तर मंगेशचे प्राण वाचले असते का? हा प्रश्न आता कुटुंबीयांसह प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला अस्वस्थ करणारा आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सोशल मीडियावरील शेवटची रील ठरली!बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास मंगेशने आपल्या ‘रयतेचा राजा गणेश मंडळा’च्या गणेशोत्सवाच्या तयारीची रील इंस्टाग्रामवर स्टेटसला ठेवली होती. गणेशोत्सवाच्या तयारीतील उत्साह आणि धावपळ या रीलमधून दिसत होती. मात्र अवघ्या काही तासांतच काळाने घात केला. रात्री साडेअकराच्या सुमारास झालेल्या अपघातात मंगेश गंभीर जखमी झाला आणि पहाटे उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली. गणेशोत्सवाच्या तयारीची ती रील मंगेशची सोशल मीडियावरील अखेरची पोस्ट ठरली. आनंदाने शेअर केलेली ही रील काही तासांतच मित्रपरिवारासाठी काळजात चर्र करणारी अखेरची आठवण ठरली.आज अंत्यसंस्कारमंगेश कुसुंगवार यांच्यावर गुरुवारी दुपारी एक वाजता महागाव येथील हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. या घटनेमुळे शहरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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