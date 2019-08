महाजनादेश यात्रा : मुख्यमंत्र्यांचा जिल्ह्यात मुक्काम आणि तीन सभा  

बीड : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दुसऱ्या टप्प्यातील महाजनादेश यात्रा ता. २५ व २६ रोजी जिल्ह्यात असेल. एक मुक्काम आणि तीन सभा असे दौऱ्याचे स्वरुप आहे. त्यादृष्टीने भाजपने तयारीही सुरु केली आहे. ता. २१ ते ३१ ऑगस्ट या दरम्यान निघणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची महाजनादेश यात्रा रविवारी (ता. २५) जिल्ह्यात असेल. ता. २५ रोजी पाथर्डी (जि. नगर) येथील सभा उरकून फडणवीस दुपारी आष्टी (जि. बीड) येथे दुपारी दोन वाजता सभा घेतील. त्यानंतर जामखेड (जि. नगर) येथील सभेनंतर सायंकाळी साडेसहा वाजता त्यांची बीड शहरात सभा होणार आहे. या सभेनंतर ते बीड शहरात मुक्कामही करतील. दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (ता. २६) फडणवीस यांची सकाळी बारा वाजता गेवराईत सभा होईल. या सभेनंतर फडणवीस अंबड (जि. जालना) मार्गे औरंगाबादला पोचतील. दरम्यान, फडणवीस यांचा मुक्काम आणि तीन सभेची भाजपतर्फे जोरदार तयारी सुरु आहे.

