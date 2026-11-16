Jalna News: देवेंद्र चैतन्य स्वामी यांची आत्महत्या; मोबाइल गायब असल्याने वाढले गूढ

पारध, : भोकरदन तालुक्यातील सावंगी अवघडराव येथील प्राचीन पाताळेश्वर मंदिराचे मठपती तथा प्रसिद्ध कीर्तनकार महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी (वय ४१) हे रविवारी (ता. १५) सकाळी निवासस्थानी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मिळून आले. दरम्यान, त्यांचा मोबाइल गायब असल्याने मोठी खळबळ उडाली. महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी यांचे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात मूळ वास्तव्य असून, सावंगी अवघडराव येथील पाताळेश्वर मंदिराशी त्यांचे अतूट नाते निर्माण झाले होते. .स्वामींच्या निधनाची बातमी समजताच सावंगी अवघडरावसह भोकरदन, जालना, संभाजीनगर, नाशिक आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील हजारो भाविकांनी हळहळ व्यक्त केली. त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. सायंकाळी पाच वाजता त्यांच्यावर वैद्धिक पद्धतीने अंत्यसंस्कार करण्यात आले..महंत देवेंद्र चैतन्य स्वामी यांचा मृत्यू हा गळफास घेऊन झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालनुसार स्पष्ट झाले असून, त्यांचा मोबाइल गायब असल्यामुळे संशय वाढला आहे. त्यामुळे त्यांचा शेवटचा कॉल कोणाशी झाला. याबाबत सीडीआर काढले जाणार असून आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलिसांनी यासंदर्भात तपास सुरू केला आहे.-सचिन खामगळ, सहायक पोलिस निरीक्षक, पारध .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.