village Success Story: कठोर परिश्रमाला यशाचे फळ; ग्रामीण भागातील ११ जवान देशसेवेसाठी सज्ज..

-अनिल गाभुड विहामांडवा(जि. छत्रपती संभाजी नगर): येथील मेजर दीपक वाकडे यांच्या महाराष्ट्र अकॅडमीने यंदा सैन्य भरतीत उल्लेखनीय यश संपादन करत तब्बल ११ युवकांची भारतीय सैन्यात निवड करून परिसराचा मान उंचावला आहे. या यशामुळे विहामांडवासह परिसरातील गावांमध्ये आनंदाचे आणि अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले असून मेजर वाकडे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...ग्रामीण भागातील युवकांना सैन्य भरतीसाठी शारीरिक, बौद्धिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे कार्य महाराष्ट्र अकॅडमीकडून सातत्याने केले जाते. पहाटेच्या सरावापासून लेखी परीक्षेच्या तयारीपर्यंत विद्यार्थ्यांना शिस्तबद्ध प्रशिक्षण दिले जाते. त्याच परिश्रमाचे हे यश असल्याचे बोलले जात आहे..भारतीय सैन्यात निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रदीप टेकाळे (केकत जळगाव), सुरज चाबुकस्वार (चंनापुरी), मयूर जायभाये (टाका डोणगाव), मिसबा सय्यद (विहामांडवा), शुभम सुराशे (खंडाळा), शिवम थोटे (पोरगाव), हरी ओम बोडखे (चिंचाळा), सचिन पाचे (हीडपुरी), बाजीराव खोमणे (मिरखेडा), तन्मय टेकाळे (केकत जळगाव) आणि ऋषिकेश वाघ (सानपवाडी) यांचा समावेश आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.साध्या कुटुंबातील या युवकांनी कठोर परिश्रम, जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर यश मिळविले आहे. कालपर्यंत गावातील रस्त्यावर धावणारे हे युवक आता देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यांच्या यशामुळे परिसरातील इतर युवकांनाही प्रेरणा मिळणार असून देशसेवेची भावना अधिक बळकट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.