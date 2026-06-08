मराठवाडा

village Success Story: कठोर परिश्रमाला यशाचे फळ; ग्रामीण भागातील ११ जवान देशसेवेसाठी सज्ज..

11 rural youths selected in Indian Army from Maharashtra Academy Vihamandwa: विहामांडवा येथील मेजर दीपक वाकडे यांच्या महाराष्ट्र अकॅडमीचा पराक्रम; ग्रामीण भागातील ११ जिद्दी युवकांची भारतीय सैन्यात निवड, परिसरात अभिमानाचा जल्लोष
Major Deepak Wakade’s Training Academy Creates History with 11 Army Selections

Major Deepak Wakade’s Training Academy Creates History with 11 Army Selections

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-अनिल गाभुड

विहामांडवा(जि. छत्रपती संभाजी नगर): येथील मेजर दीपक वाकडे यांच्या महाराष्ट्र अकॅडमीने यंदा सैन्य भरतीत उल्लेखनीय यश संपादन करत तब्बल ११ युवकांची भारतीय सैन्यात निवड करून परिसराचा मान उंचावला आहे. या यशामुळे विहामांडवासह परिसरातील गावांमध्ये आनंदाचे आणि अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले असून मेजर वाकडे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

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