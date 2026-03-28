Beed News:मुलींनो एचपीव्ही लस घ्या; लसीमुळे तुम्हाला कोणताच धोका होणार नाही; अनेकांची पाठ; आकडे सांगताहेत भविष्यातील कर्करोगाची वाट; गैरसमज चुकीचा

बीड: महिलांमध्ये गर्भाशय कर्करोगाचे प्रमाण वाढले आहे. यावर आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाने पाऊले उचलण्यास सुरवात करत सुरुवातीला महिलांमधील गर्भाशय मुख कर्करोग तपासणी मोहिम घेत उपचारही केला. आता मुलींना भविष्यात हा आजार होऊ नये यासाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहिम हाती घेतली. यामुळे भविष्यात गर्भाशय मुख कर्करोगाचा धोका टळणार आहे..मात्र, पालकांमधील गैरसमजामुळे लसीकरण अगदीच संथ असल्याचे दिसते. मोहिमेच्या २० दिवसानंतर बीडसह धाराशिव, लातूर, नांदेड जिल्ह्यातील आकडेवारी चिंताजनक असून भविष्यात जणू या रोगाला निमंत्रण असल्याचे दिसते. १४ वर्षांच्या मुलींना ही लस देेणे हिताचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असून या लसीचा कुठलाही धोका नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.राज्यभरात मागच्या वर्षी व या वर्षाच्या सुरवातीला महिलांमधील गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत महिलांमध्ये या आजाराचे प्रमाण वाढत असल्याचे समोर आले. ऊसताेड मजूर महिलांमध्ये हे प्रमाण अधिक आढळले..अशी आहे सध्याची आकडेवारीबीड जिल्हापात्र मुली : १८,४०७लसीकरण झालेले : ३७१ (फक्त २.०२%)लातूर जिल्हापात्र मुली : १६,१००लसीकरण : ६९ (०.४३%)धाराशिव जिल्हापात्र : १३,१८७लसीकरण : १०९ (०.८३%)नांदेड जिल्हापात्र मुली : २२,६५२लसीकरण : २६२ (१.१६%).गैरसमजामुळे भविष्यात धोकालसीकरणासाठीच्या पात्र लाभार्थी मुली केवळ ग्रामीण भागातीलच नसून शहरी भागातील देखील आहे. अगदी जिल्ह्याचे शहर असलेल्या नांदेड, लातूर, धाराशिव, बीड अशा शहरी भागातील लसीकरणाची आकडेवारीही नगण्य आहे. लसीकरणाची सुरवात ता. आठ मार्चला महिला दिनापासून सुरु झाली. मात्र २० दिवसानंतर एवढी चिंताजनक आकडेवारी भविष्यातील चिंता वाढविणारी आहे. पालकांमधील चुकीचा गैरसमज यामागील मुख्य कारण असल्याचे यातून दिसते. ग्रामीण भागातील शेतकरी, अशिक्षीत पालकांची स्थिती समजण्यासारखी असली तरी शहरी भागातील पालकांचा हा गैरसमज भविष्यात मुलींना आजाराचा धोका वाढविणारा आहे..तयार होते प्रतिकारशक्तीएचपीव्ही (ह्युमन पॅपीलोमा व्हायरस) एक विषाणू असून यातील ६, ११ प्रकार महिलांच्या जननेंद्रियात गाठी तयार करण्यास तर १६ व १८ हे प्रकार गर्भाशय कर्करोगाचे कारण ठरतात. या प्रकारातून गर्भाशय मुख कर्करोगाचे प्रमाण ७० टक्के आहे. त्यामुळे एचपीव्ही मुलींना टोचणे आवश्यक आहे. १४ वर्ष हे साधारण मुलींची मासिक पाळी सुरु झालेली असते. त्यामुळे या काळात ही लस शरीरात प्रतिकारशक्ती तयार करते.."वैद्यकीय तज्ज्ञ, अधिकारी काय सांगतात जागतिक पातळीवरील विविध संशोधनानंतर एचपीव्ही लस उपलब्ध करण्यात आली आहे. या लसीचा भविष्यात कुठलाही धोका नाही. उलट यामुळे होणाऱ्या गंभीर आजारापासून मुक्तता मिळणार आहे."- डॉ. सतीशकुमार सोळंके, जिल्हा शल्यचिकीत्सक, बीड."या वयाेगटातील मुली शाळेतील असल्याने शाळांमध्ये त्यांना लस टोचण्यासाठी पालकांचा पुढाकार आवश्यक आहे. पालकांमध्ये याबाबत असलेली भीती चुकीची आहे. "- डॉ. उल्हास गंडाळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बीड.."या लसीबाबत पालकांमध्येच भीती दिसून येत आहे. वास्तव हा गैरसमज वैद्यकीयदृष्ट्या खूप चुकीचा आहे. अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर ही लस तयार झाली आहे. त्याचे कुठलेही दुष्परिणाम नाहीत."- डॉ. सचिन शेकडे, जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी, बीड."महिलांमध्ये गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढले आहे. एचपीव्ही लसीकरणामुळे हा आजार टाळता येणार आहे. पालकांनी याकडे सकारात्मक पहावे."- डॉ. फरिदा शेख, स्त्री रोग विभाग प्रमुख, जिल्हा रुग्णालय, बीड.