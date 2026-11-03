Maharashtra Drought Relief: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा! मराठवाड्यातील ४८ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजारांची अग्रीम मदत जमा होण्यास सुरुवात

शेंदुरवादा : राज्यातील दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेऊन शासनाने ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या तोंडावर दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर मदतीची रक्कम जमा झाल्याचे संदेश येत आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांमधील सुमारे ४८ लाख ५३ हजार १७४ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. शासनाच्या आदेशानुसार ३३ टक्क्यांहून अधिक पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम मदत देण्यात येत आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जात आहे..मराठवाड्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. पावसाअभावी पिके वाया गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आदेशानुसार नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले असून, फळबागांसह विविध पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत..मराठवाड्यातील आठ हजार १७४ गावांमधील सुमारे ४८ लाख ५३ हजार १७४ शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान नोंदविण्यात आले आहे. दिवाळीपूर्वी अग्रीम मदतीची रक्कम खात्यात जमा होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या खर्चासाठी काहीसा आर्थिक आधार मिळणार आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्देशानुसार अग्रीम मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दोन लाख 50 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झाले असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे लवकरच मदत जमा केली जाणार आहे. पंचनामे व पात्रतेच्या निकषांनुसार लाभार्थ्यांना मदत मिळेल. कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे..... विनय गौडा जी. सी. (जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.