Jalna News: उन्हाचा कहर कायम पारा ४३.३ अंशांवर; उष्णतेची लाट

Jalna: एप्रिल महिन्यापासून शहराचेतापमान हे चाळिशीपारराहिले आहे. यावर्षी ४३.६अंश सेल्सिअस सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली..त्यानंतर सोमवारी (ता. १८) शहराचे तापमान ४३.३ अंश सेल्सिअसवर गेल्याची नोंद खरपुडी येथील कृषी विज्ञान केंद्र येथे झाली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस उष्णतेचा 'येलो अलर्ट' असून नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय दुपारी घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..Supreme Court : सार्वजनिक ठिकाणांवरुन कुत्री हटवली जाणार, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश, श्वानप्रेमींची याचिका फेटाळली.एप्रिल महिन्यापासून शहरातील तापमानाचा आलेख चढता राहिला आहे. त्यात हवामान विभागाने मराठवाडा विभागात 'हिट वेव्ह'ची परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवस उष्माघामुळे अशक्तपणा, चक्कर येणे, उलट्या होणे यांसारख्या आरोग्य समस्या वाढू शकतात. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, शेतकरी, शेतमजूर, बांधकाम मजूर तसेच मैदानी भागात काम करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..त्यामुळे नागरिकांनी दुपारी १२ ते दुपारी ४ या कालावधीत घराबाहेर पडणे टाळावे. भरपूर पाणी प्यावे तसेच ओआरएस, ताक, लिंबूपाणी, घरगुती पेयांचे सेवन करावे. हलके व सुती कपडे वापरणे, डोक्यावर टोपी, रुमाल किंवा छत्रीचा वापर करावा. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले असून सर्व विभागांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.