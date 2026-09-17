Job Fraud: नोकरीसाठी मंत्रालयाचीही बनावट कहाणी; शिक्षिकेकडून १३.९६ लाख उकळणारे दोघे अटकेत

गंगापूर /लासूर स्टेशन: सरकारी रुग्णालयात नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून एका शिक्षिकेची तब्बल १३ लाख ९६ हजार ३७२ रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या दोघांना शिल्लेगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.खोटे नियुक्तीपत्र देऊन फसवणूक करणाऱ्या अमित वालचंद चाटे आणि त्याची सासू इंदुबाई शिवाजी बनसोडे (दोघे रा. दिशानगरी, छत्रपती संभाजीनगर) या दोघांना अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने त्यांना १९ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.लासूर स्टेशन येथील खाजगी शिक्षिका प्रतिभा श्रीराम खदळे (३५) यांना घाटी रुग्णालयात प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपाल पदावर नोकरी लावून देण्याचे आमिष आरोपींनी दाखवले होते. प्रतिभा यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपींनी त्यांना थेट मुंबईला मंत्रालयात नेले. .मंत्रालयाबाहेर उभे करून आत जाऊन कागदपत्रे जमा करण्याचे नाटक आरोपींनी केले. त्यानंतर बनावट रुजू पत्र, प्रशिक्षण आदेश, तसेच तिजोरीत पैसे जमा करणे आणि कर भरण्याच्या नावाखाली २३ ऑगस्ट ते २६ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ऑनलाईन व रोख स्वरूपात सुमारे १४ लाख रुपये उकळले. संशयितांनी दिलेले आदेशपत्र संशयास्पद वाटल्याने प्रतिभा यांनी थेट घाटी रुग्णालयात जाऊन चौकशी केली. तेथे अमित चाटे नावाचा कोणताही कर्मचारी कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले.आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पैशांची मागणी केली, मात्र आरोपींनी त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. .Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी.यानंतर प्रतिभा यांच्या फिर्यादीवरून शिल्लेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.शिल्लेगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक गणेश काळे व त्यांच्या पथकाने दोन्ही आरोपींना तातडीने अटक केली. बुधवारी गंगापूर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने आरोपींची १९ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी केली. सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील पी. एस. वाघ यांनी, तर फिर्यादीच्या वतीने ॲड. कृष्णा ठोंबरे व ॲड. अविनाश चव्हाण यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.