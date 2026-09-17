मराठवाडा

Job Fraud: नोकरीसाठी मंत्रालयाचीही बनावट कहाणी; शिक्षिकेकडून १३.९६ लाख उकळणारे दोघे अटकेत

Teacher Duped Of 13 Lakh In Fake Government Job Scam: घाटी रुग्णालयात सरकारी नोकरीचे आमिष, मंत्रालयात नेऊन बनावट कागदपत्रांचे नाटक; शिक्षिकेकडून तब्बल १३.९६ लाखांची लूट उघड
Teacher Duped Of 13 Lakh In Fake Government Job Scam Accused Used Fake Appointment Letters And Ministry Story

Teacher Duped Of 13 Lakh In Fake Government Job Scam Accused Used Fake Appointment Letters And Ministry Story

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गंगापूर /लासूर स्टेशन: सरकारी रुग्णालयात नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून एका शिक्षिकेची तब्बल १३ लाख ९६ हजार ३७२ रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या दोघांना शिल्लेगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

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