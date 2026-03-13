Beed Farmers News: कृषी समृद्धी योजनेला अर्थसंकल्पात निधीच नाही; बीडच्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी

बीड: राज्य सरकारने मोठ्या दिमाखात जाहीर केलेली कृषी समृद्धी योजना केवळ घोषणाबाजी ठरत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी एका रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. विशेषतः बीड जिल्ह्यासारख्या दुष्काळी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागासाठी ही योजना संजीवनी ठरेल, अशी आशा होती. मात्र, निधीअभावी ही योजना आता फक्त नावापुरतीच उरली असून, जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा घोर निराशा पडली आहे..मागील अर्थसंकल्पात सरकारने दरवर्षी ५,००० कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी २५,००० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले होते. एक रुपयात पीक विमा ही योजना बंद करून त्यातून वाचणारा निधी कृषी समृद्धी योजनेकडे वळवला जाईल, असा दावा प्रशासनाने केला होता. मात्र, बीड जिल्ह्यातील पीक विम्याच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, या दाव्यातील फोलपणा स्पष्ट होतो. नव्या अर्थसंकल्पात तर या योजनेचा पूर्णपणे विसर पडल्याचे दिसून येत आहे..Beed News: केकतसारणी पाझर तलाव घोटाळा उघडकीस; एसडीओंच्या भेटीनंतर खनिज माफियांचे धाबे दणाणले.पीक विम्याचा पेच आणि महाडीबीटीचा खोळंबासुधारित पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन बदलला असला, तरी प्रत्यक्षात भरपाई मिळण्याच्या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. बीड जिल्ह्यात पीक कापणी प्रयोगांच्या आकडेवारीनुसार नुकसान भरपाईची निश्चिती होते, मात्र अनेकदा ही आकडेवारी प्रत्यक्ष नुकसानीशी मेळ खात नाही. परिणामी, शेतकरी या योजनांपासून दुरावत चालला आहे. त्यातच महाडीबीटी पोर्टलवरील यांत्रिकीकरण योजनेसाठी देखील निधी उपलब्ध न झाल्याने, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पूर्वसंमती रखडली आहे. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर यांसारख्या अवजारांसाठी अर्ज करून बसलेल्या शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे..Premium|Climate Change: जगातील समुद्रांची पाणीपातळी शास्त्रज्ञांच्या अंदाजापेक्षाही अधिक वेगाने वाढते आहे; नेचरमध्ये प्रसिद्ध झालेलं नवं संशोधन नेमकं काय सांगतंय?.योजनेची पार्श्वभूमी आणि वस्तुस्थितीघोषणा: ५ वर्षांसाठी २५,००० कोटी रुपये (दरवर्षी ५,००० कोटी).उद्देश: कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.सध्याची स्थिती: चालू आर्थिक वर्षात तरतूद शून्य.परिणाम: बीडमधील सिंचन आणि यांत्रिकीकरणाच्या कामांना ब्रेक.वित्त विभागाची आडमुठी भूमिकासूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने अतिवृष्टी बाधितांना दिलेली मदत ही शेतकऱ्यांना थेट पोहचली आहे, असा दावा वित्त विभागाने केला आहे. त्यामुळे कृषी समृद्धीसाठी स्वतंत्र निधी मागण्याची गरज नाही, असे निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. मात्र, बीड जिल्ह्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत ही केवळ मलमपट्टी ठरली आहे. कायमस्वरूपी समृद्धीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी निधीची नितांत गरज असताना आखडता हात घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..बीडच्या शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडीबीड जिल्हा हा प्रामुख्याने निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. अतिवृष्टी असो वा दुष्काळ, येथील शेतकऱ्यांचे डोळे नेहमीच सरकारी मदतीकडे लागलेले असतात. कृषी समृद्धीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प, फळबाग लागवड आणि शेतीपूरक व्यवसायांना बळ मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना या योजनेसाठी निधीच मंजूर केला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.