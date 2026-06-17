Parbhani: पिंपराळा गावच 'आजारी', २५ जणांना अतिसारचा त्रास; आधी मंदिरासमोर उपचार, आता चारठाणा केंद्रात दाखल

जिंतूर: तालुक्यातील पिंपराळा गावातील अनेकांना अतिसार व पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार, सोमवारी (ता. १५) २०-२५ महिलांवर गावातील मंदिरासमोर उघड्यावर सलाइन लावून उपचार करण्यात आले. या उपचारांचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाला हालचाली कराव्या लागल्या. मंगळवारी (ता. १६) सर्व रुग्णांना पुढील उपचारासाठी चारठाणा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले होते..पिंपराळा गावात शुक्रवारपासून (ता. १२) महिला व पुरुषांना अतिसार, पोटदुखी आणि अशक्तपणाचा त्रास सुरू झाला होता. जवळपास प्रत्येक घरातील दोन ते तीन व्यक्तींना या आजाराची लागण झाल्याने गावात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. सुरवातीला गावातील आशा सेविका अंजना डाखोरे यांनी प्राथमिक स्वरूपात औषधे व गोळ्यांचे वितरण केले. मात्र.Mahua Moitra: तुम्ही इतके स्वस्त आहात का? आमच्या लोकांना ४ कोटी आगाऊ अन् दरमहा १ कोटी; ठाकरेंच्या खासदारांना सवाल!.रुग्णांच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने चारठाणा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी गावात वैद्यकीय पथक पाठविले. सोमवारी दुपारी सुमारे एकच्या सुमारास चारठाणा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विवेकानंद खांडरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य पथकाने गावात दाखल होत हनुमान मंदिरासमोर चटया अंथरून रुग्णांवर उपचार सुरू केले. डॉ. विवेक खांडरे, आरोग्य सहायक मनोज डाके, आरोग्यसेविका डोंगरे,टप्रवर्तक भदरगे, आशा सेविका रंजना डाखोरे, आरोग्यसेवक रामेश्वर वानकर, डॉ. जगन्नाथ ढाकरे आदींचा पथकात समावेश होता..Monorail: मोनोरेल सुरू होणार पण प्रवाशांच्या खिशाला कात्री, तिकीटांच्या किंमती वाढणार? नवे दर किती आणि कधीपासून लागू?.पाणी नमुन्याकडे लागले लक्षप्राथमिक अंदाजानुसार, गावातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीतील दूषित पाणी किंवा एखाद्या सार्वजनिक भोजन कार्यक्रमातून संसर्ग पसरला असावा, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत विहिरीतील पाण्याचे नमुने बोरी येथील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या उपविभागीय प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.गावात वैद्यकीय सुविधा उपलब्धतालुका आरोग्य अधिकारी जाधव यांनी गावाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात येईपर्यंत गावात आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाण्याच्या नमुन्यांचा अहवाल आल्यानंतर आजाराचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असले तरी या घटनेमुळे तालुक्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.