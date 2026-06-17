मराठवाडा

Parbhani: पिंपराळा गावच 'आजारी', २५ जणांना अतिसारचा त्रास; आधी मंदिरासमोर उपचार, आता चारठाणा केंद्रात दाखल

25 Villagers Suffer From Diarrhea and Stomach Pain: जिंतूर तालुक्यातील पिंपराळा गावात २५ जणांना अतिसार व पोटदुखीचा त्रास. दूषित पाणी आणि आरोग्य संकटामुळे ग्रामस्थांमध्ये चिंता वाढली असून प्रशासनाने पाणी नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत.
Parbhani

Parbhani

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जिंतूर: तालुक्यातील पिंपराळा गावातील अनेकांना अतिसार व पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार, सोमवारी (ता. १५) २०-२५ महिलांवर गावातील मंदिरासमोर उघड्यावर सलाइन लावून उपचार करण्यात आले. या उपचारांचा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाला हालचाली कराव्या लागल्या. मंगळवारी (ता. १६) सर्व रुग्णांना पुढील उपचारासाठी चारठाणा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले होते.

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