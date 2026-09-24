मराठवाडा

Marathwada Rain: ५० दिवसांच्या खंडानंतर मराठवाड्यात पाऊस; हिंगोली, जालना, नांदेडसह धाराशिवमध्ये सरी

Rain Returns To Marathwada After 50 Days Of Dry Spell: ऑक्टोबर हीटनंतर मराठवाड्यात दिलासादायक पावसाचे पुनरागमन; हिंगोली, जालना, नांदेड, धाराशिवसह विविध भागांत हलक्या ते मुसळधार सरी, उकाड्यातून काहीसा दिलासा
Marathwada Rain Update After 50 Days Hingoli Jalna Nanded And Dharashiv Get Rain Relief From October Like Heat Conditions

Marathwada Rain Update After 50 Days Hingoli Jalna Nanded And Dharashiv Get Rain Relief From October Like Heat Conditions

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : सुमारे पन्नासहून अधिक दिवस पाठ फिरवलेल्या पावसाने बुधवारी मराठवाड्याच्या विविध भागांत हजेरी लावली. हलका ते मुसळधार असे त्याचे स्वरुप होते. ‘ऑक्टोबर हीट’ सदृश स्थिती, वाढलेल्या उकाड्याच्या पार्श्वभूमीवर हा पाऊस काहीसा दिलासा देऊन गेला.

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