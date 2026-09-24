Marathwada Rain: ५० दिवसांच्या खंडानंतर मराठवाड्यात पाऊस; हिंगोली, जालना, नांदेडसह धाराशिवमध्ये सरी

छत्रपती संभाजीनगर : सुमारे पन्नासहून अधिक दिवस पाठ फिरवलेल्या पावसाने बुधवारी मराठवाड्याच्या विविध भागांत हजेरी लावली. हलका ते मुसळधार असे त्याचे स्वरुप होते. ‘ऑक्टोबर हीट’ सदृश स्थिती, वाढलेल्या उकाड्याच्या पार्श्वभूमीवर हा पाऊस काहीसा दिलासा देऊन गेला. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.हिंगोली शहर परिसरात आज जोरदार पावसाने हजेरी लावली. औंढा नागनाथ शहरांसह तालुयात एक तास मुसळधार पाऊस झाला. परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथे सायंकाळी जोरदार पावसाने हजेरी लावली. धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी १६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. आठही तालुक्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळल्या..जालना शहरात हजेरीमोठ्या खंडानंतर जालना शहरात पावसाने हजेरी लावली. सायंकाळी अचानक आकाशात ढगांची गर्दी झाली. त्यानंतर सुमारे अर्धातास शहरात पावसाची रिपरिप सुरू होती. दरम्यान, नांदेड शहरासह जिल्ह्यात दुपारनंतर पावसाच्या सरी कोसळल्या. जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी पाच मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सिंधुदुर्गमध्ये दमदार सरीवैभववाडी (जि.सिंधुदुर्ग) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या काही भागांत आज पावसाच्या दमदार सरी बरसल्या. विशेषतः कणकवली तालुक्याला पावसाने तासभर झोडपले. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या भातपिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.