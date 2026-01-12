Phulambri News : फुलंब्री नगरपंचायतीत सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा; उपनगराध्यक्षपदी काँग्रेसचे जमीर पठाण

फुलंब्री - फुलंब्री नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक नगरपंचायत सभागृहात सोमवारी (ता. १२) पार पडली. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने आपले संख्याबळ सिद्ध करत काँग्रेसचे नगरसेवक जमीर पठाण यांची उपनगराध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यामुळे नगरपंचायतीत सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा कायम राहिला आहे..निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरुवातीला काँग्रेसकडून जमीर पठाण व हिना मुदसिर पटेल यांनी, तर भाजपकडून योगेश मिसाळ यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र अर्ज मागे घेण्याच्या टप्प्यात हिना मुदसिर पटेल यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने प्रत्यक्ष लढत काँग्रेसचे जमीर पठाण आणि भाजपचे योगेश मिसाळ यांच्यातच झाली..त्यानंतर झालेल्या मतदानात एकूण १७ नगरसेवकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये महाविकास आघाडीच्या पाठिंब्याने जमीर पठाण यांना १२ मते मिळाली, तर भाजपचे उमेदवार योगेश मिसाळ यांना पाच मते मिळाली. बहुमताच्या जोरावर जमीर पठाण यांची उपनगराध्यक्षपदी निवड झाल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली..नगराध्यक्ष राजेंद्र ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. नगरपंचायतीच्या सभागृहात शांततेत व नियमबद्ध पद्धतीने पार पडली. मुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर ठोंबरे यांनी निवडणूक कामकाज पाहिले..यावेळी नगरपंचायतीचे नवनिर्वाचित अरशिया रिजवान खान, द्वारका संतोष जाधव, हलीमाबी अब्दुल मजीद कुरेशी, जमीर सगीर पठाण, हिना मुदस्सीर पटेल, जावेद याकुब खान पठाण, मसरत जफर सय्यद चिश्ती, योगेश मधुकर मिसाळ, सुशमेश राजु प्रधान, वाल्मिक लक्ष्मण जाधव, अर्चना उमेश दुतोंडे, गणेश कृष्णा राऊत, राणी पवन घोडके, देविदास नागोराव ढंगारे, प्रशांत राजेंद्र नागरे, सना कौसर उमर शेख, अन्नो बी जमील शहा यांच्यासह आदी अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.