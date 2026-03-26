Farmer News : शेतकऱ्याचा जीव 'मुठीत' अन् वीज 'रात्री'त! माहूर तालुक्यात महावितरणच्या धोरणामुळे बळीराजा मृत्यूच्या छायेत.

माहूर : माहूर तालुक्यातील वानोळा,सिंदखेड,वाई बाजार व महसूल मंडळात महावितरण कडून कृषी पंपांना थ्री-फेज वीज पुरवठा रात्रीला एक वाजेपासून सकाळी नऊ वाजताच्या दरम्यान केला जात असल्याने शेतकरी रात्रपाळीच्या गंभीर संकटात सापडला आहे,परिसरात हिंस्र वन्य प्राणी बिबटे,अस्वल,रान डुक्कर आदींचा मुक्त वावर आहे,त्यांच्या दहशतीखाली उन्हाळी पिके वाचवताना पुरता मेटाकुटीला आला आहे.दिवसभर उन्हात शेतीची कामे करून राबलेल्या शेतकऱ्याला रात्रीच्या काळोखात पुन्हा शेतात पाणी देण्यासाठी रात्रपाळीला जावे लागत आहे..सध्या तालुक्यातील चार ही मंडळात तीळ,भुईमूग,मुंग,ज्वारी,बाजरी या उन्हाळी पिकांसह ऊस आणि विविध पाले भाज्यांची लागवड मोठ्या प्रमाणात आहे.या पिकांना वेळेवर पाणी देणे अत्यावश्यक आहे.परंतु रात्रीच्या वेळी अंधारात,वन्य प्राण्यांच्या भीतीने शेतात जाणे म्हणजे जणू मृत्यूला आमंत्रणच देण्यासारखे आहे.अनेक शेतकरी जीव मुठीत घेऊन बांधावर रात्र काढत आहे.काही शेतकरी भीतीपोटी शेतात न जाणेच बरे म्हणून मिळेल त्या वेळेत सकाळी शेतात जाऊन पाणीपुरवठा करत असल्याने त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या पिकांवर व उत्पन्नावर होत आहे..महावितरणच्या भोंगळ कारभार सर्वश्रुत आहे. शेतकऱ्यांवर रात्रपाळीला आखाड्यावर हिंस्र वन्य प्राण्यांचे जीव घेणे हल्ले होत असताना कृषी पंपचा वीज पुरवठा दिवसा करणे अपेक्षित असताना,मध्यरात्रीला केला जात आहे.त्यामुळे शेतकरी दहशतीखाली शेती करत आहेत.शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हा निर्णय मागे घेतला नाही,तर भविष्यात गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,असा इशारा शेतकरी देत आहेत.शेतकऱ्यांमध्ये महावितरण विभागाप्रती संतप्त भावना आहे.शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन त्यांच्या हितासाठी त्वरित पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे..मागील काही दिवसांपासून परिसरात बिबट्या, अस्वल, रानडुक्कर यांसारख्या वन्य प्राण्यांचा वावर प्रचंड वाढला आहे.मागील महिन्यात ता.११ फेब्रुवारीला किनवट तालुक्यात दयाळ धानोरा गावात रात्री अस्वलाने शेतात पाणी देण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांवर अचानक हल्ला केला.या भीषण घटनेत दत्ता बळीराम जाधव (५५) यांच्या सह इतर एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता,अन्य ७ जण गंभीर जखमी झाले होते.या हल्ल्यामुळे परिसरात मोठी दहशत पसरली होती. वन विभागाने शर्तीचे प्रयत्न करून हल्लेखोर अस्वलाला रेस्क्यू करत जेरबंद (पकडण्यात) यश मिळवले खरे मात्र दोन शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला,तर सात शेतकरी गंभीर जखमी झालेत.अलीकडेच माहूर तालुक्यातील गोकुळ गावात एका शेतकऱ्याच्या विहिरीत पक्षाच्या किंवा पाण्याच्या शोधात असलेल्या बिबट्या पडल्याची घटना घडली.उमरा येथे देशमुख यांच्या शेतातील आखाड्यावर बांधलेली गाईवर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना ताजी आहे..अशा घटना ताज्या असताना महावितरणने रात्रीचाच वीज पुरवठा देणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात टाकणेच होय.शेतकरी वर्गांने महावितरण कडे आग्रही मागणी करत कृषी पंपांना रात्रीचा वीज पुरवठा तातडीने बंद करून दिवसा वीज पुरवठा देण्याची मागणी केली आहे..शेतकऱ्यांना कृषी पंपसाठी थ्री-फेज विजेचा पुरवठा करणे संदर्भात शासनाकडून मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेऊन वीज पुरवठा चे वेळापत्रक ठरवले जातात.महावितरण कडे फक्त अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. वेळापत्रक ठरविण्याचा अधिकार नाही.एक आठवडा जरी विजेचा पुरवठा रात्री एक ते नऊ असेल तर दुसरा आठवडा मात्र दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे.राहुल शेंडे, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण,माहूर..महावितरण कडून शेतकऱ्यांसाठी रात्री एक ते सकाळी नऊ असा वीस पुरवठा केला जात आहे,वास्तविक पाहता मदनापूर व पैनगंगा नदीकाठच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात हिंस्र वन्य प्राण्यांचा वावर आहे.या पार्श्वभूमीवर महावितरण कंपनीने सायंकाळी सहा ते रात्री बारा,एक,दोन वाजताच्या पुढे पर्यंत वीजपुरवठा केल्यास शेतकऱ्यांसाठी सोयीचे ठरेल.कारण रात्रीचा वीज पुरवठा शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक ठरत आहे.बालाजी पाटील टनमने, शेतकरी, मदनापूर.