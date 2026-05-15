Mahur News : माहूर पंचायत समितीस 'राज्यस्तरीय सर्वोत्कृष्ट तालुका'चे तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक

माहूर - माहूर तालुक्यात 2023-24 मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामीण घरकुल आवास योजना प्रभावीपणे राबविल्या बद्दल राज्य पुरस्कार योजनेअंतर्गत माहूर पंचायत समितीस राज्यस्तरीय सर्वोत्कृष्ट तालुका चे तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले आहे. आज शुक्रवारी (ता.15) केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते माहूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर टाकरस यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले..केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषी व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या शुभहस्ते व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रमुख उपस्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थी मेळावा व महा आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आज शुक्रवारी ता.15 मे रोजी सैनिक स्कूल सातारा, ता.जि. सातारा येथे सकाळी साडेअकरा वाजता आयोजित करण्यात आला होता..महा आवास अभियान सन २०२३-२४ मध्ये माहूर तालुक्यात घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविल्या बद्दल माहूर पंचायत समिती राज्यस्तरीय सर्वोत्कृष्ट तालुका चे तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले आहे..गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर टाकरस व तत्कालीन गटविकास अधिकारी सुरेश कांबळे यांना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले आहे. घरकुल योजनेचे राज्यस्तरीय सर्वोत्कृष्ट तालुका चे तृतीय पारितोषिक मिळाल्यामुळे गटविकास अधिकारी व त्यांच्या टीमचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.