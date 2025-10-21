PESA Candidates Disqualification : पेसा भरतीतील २३ उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात; दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता कशी करणार?

माहूर : पेसा अंतर्गत सन २०२३ मध्ये जिल्हा परिषदेत निवड झालेल्या ४७ पैकी २३ उमेदवारांचे भवितव्य सध्या संकटात सापडले आहे.एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट कार्यालयाने अचानक नोटीस काढत ४७ पैकी तब्बल २३ उमेदवारांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगत त्यांना फक्त तीन दिवसांत पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.मात्र,ही मुदत दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये येत असल्याने सन १९५० चे जुने अभिलेख काढण्यासाठी आवश्यक असलेले कार्यालये बंद असणार आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अशक्यप्राय ठरत आहे.परिणामी, या उमेदवारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे..मार्च २०२४ मध्ये सर्व जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक पदावर निवड झालेल्या संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रे विशेषतः पेसा दाखले पडताळणीसाठी कागदपत्रे जमा करण्याची नोटीस देण्यात आली होती.ही कागदपत्रे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट यांनी पडताळणीसाठी मागवली होती.परंतु, सात महिन्यांनंतरही या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली नाही.दरम्यान, जिल्हा परिषदेने या उमेदवारांना परभणी येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवले आणि उमेदवारांनी प्रशिक्षणही पूर्ण केले,आणि कर्तव्यावर रुजू ही झालेत,परंतु प्रकल्प कार्यालयाकडून पडताळणी अहवाल आजवर सादर करण्यात आला नव्हता..अचानक ता.२० ऑक्टोबरला उमेदवारांना किनवट येथे बोलावून तारीख नसलेली नोटीस देण्यात आली,शिवाय प्रकल्प कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर तारीख नसलेले अपात्रतेचे प्रसिद्धीपत्रक डकविण्यात आले.एकूण २३ उमेदवारांची कागदपत्रे त्रुटीयुक्त किंवा अवैध असल्याचे सांगण्यात आले.मात्र प्रसिद्धिपत्रकात व नोटीस मध्ये त्या उमेदवारांच्या पेसा दाखल्यातील नेमक्या त्रुटी काय आहेत हे स्पष्ट स्वरूपात नमूद केलेल्या नाहीत.त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ता.२४ ऑक्टोबरपर्यंतचा अवघा तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून २७ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता ता.२१ पासून २३ पर्यंत सलग सुट्ट्या आहेत..सुट्ट्यांच्या काळात उमेदवारांना कागदपत्र पूर्तता करणे अत्यंत अवघड ठरत असून अनेक उमेदवारांनी याला प्रशासनाकडून होत असलेला अन्याय म्हटले जात आहे.पेसा अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांचे प्रश्न आता अधिक गंभीर झाले असून जिल्हा प्रशासन आणि प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट यांनी याकडे तातडीने लक्ष देऊन अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पेसा अंतर्गत समाविष्ट उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी किमान पंधरा दिवसाचा कालावधी वाढवून द्यावा अशी मागणी उमेदवारांच्या वतीने होत आहे..Koregaon Crime: 'जयपूरमध्ये जमिनीच्या वादातून कोयत्याने वार'; रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात परस्परविरुद्ध ११ जणांवर गुन्हा.उमदेवारांनी अंतिम निवड झाल्यानंतर त्यांना नियुक्ती देण्यापूर्वी त्यांनी अनुसूचित क्षेत्रामधील स्थानिक रहिवासी असल्याबाबत सादर केलेल्या महसूली पुराव्याबाबत पडताळणी केली जाईल.त्यानंतरच निवड झालेल्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) नियुक्ती दिली जाईल.असे जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत गट क पद भरतीच्या जाहिरातीत नमूद आहेत. परंतु त्यावेळी प्रकल्प कार्यालयाने पेसा दाखल्याची पडताळणी न करता निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देऊन कर्तव्यावर रुजूही करून देण्यात आले. मुळात प्रकल्प कार्यालयाकडूनच ही प्रक्रिया उशिरा हाताळण्यात आल्याने हा एकंदरीत सर्व गोंधळ झालेला आहे,असे स्पष्ट होते..आमदार भीमराव केराम यांची भूमिका महत्त्वाची...अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून पेसा क्षेत्रासाठी निवड झालेल्या २३ आदिवासी उमेदवारांचे भवितव्य आज धोक्यात आले,असून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या लेट लतीफ धोरणाचा फटका या आदिवासी उमेदवारांना बसण्याची शक्यता आहे.निवड होऊन वर्ष लोटल्यानंतर ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर सलग सुट्ट्या पाहून सन १९५० ची दुर्मिळ कागदपत्रे मागविली जात आहेत.प्रकल्प कार्यालयाच्या कुठल्याही पत्रावर एवढेच काय तर प्रसिद्धी माध्यमाला दिलेल्या प्रेस नोट वर सुद्धा तारीख नमूद नाही.यावरून आदिवासी मुलांवर एकतर्फी अन्याय केला जातोय हे स्पष्ट होते.अशा परिस्थितीत किनवटचे आमदार भीमराव केराम यांनी पुढाकार घेऊन निवड झालेले उमेदवार आणि प्रशासनामध्ये शिष्टाई करून वर्षभरापासून नोकरी करत असलेल्या आदिवासी मुलांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी किमान १५ दिवसाचा वाढीव अवधी मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा आदिवासी उमेदवारातून केली जात आहे..अवैध ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रकल्प कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संबंधित उमेदवारांनी २४ ऑक्टोबरपर्यंत आवश्यक पुरावे सादर करून २७ ऑक्टोबर रोजी कार्यालयीन वेळेत सुनावणीस हजर राहावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेनंतरच उमेदवारांची पात्रता निश्चित केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.